واصل العدو الصهيوني عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ٧١١ على التوالي، مرتكبًا مجازر إضافية، جراء استهداف المنازل مأهولة بالسكان وخيام النزحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخاصة في مدينة غزّة، موقعًا عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 13 شهيدًا جراء قصف قوات "الإسرائيلي" 3 منازل مأهولة في منطقة الأمن العام شمالي مدينة غزّة.

وأكدت مصادر محلية وجود عدد كبير من المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة شمالي المدينة.

وكثفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من غاراتها الجوية على حيّ الشيخ رضوان وحي الكرامة والأمن العام ومنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزّة.

ودمّر طيران الاحتلال الصهيوني 13 مبنى سكني وبرج الغفري وعمارة الصحابة إضافة إلى قصف فندق المشتل.

واستشهد ٤ فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة الهندي في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزّة.

وانتشلت الخدمات الطبية جثماني شهيدين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة مسعود في ساحة الشوا شرقي مدينة غزّة وسط أنباء عن وجود ثلاثين مفقودًا تحت الركام.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة "إسرائيلية" على شقة سكنية في مخيم الشمالي غربي مدينة غزّة.

وسط القطاع، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة "إسرائيلية" على محيط مسجد عباد الرحمن في دير البلح.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خيمة تؤوي نازحين في منطقة الآثار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

واستشهد 9 فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على وسط القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

ووفق وزارة الصحة استشهد 16 شخصًا في جنوب قطاع غزّة بينهم تسعة قرب مركزي المساعدات جنوب خان يونس.

الإحصائيات

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 64905 شهداء و164926 مصابًا.

وبلغت حصيلة العدوان الصهيوني منذ استئناف العدوان في 18 آذار/ مارس الماضي 12354 شهيدًا و52885 مصابًا، فضلًا عن عدد غير محدد من المفقودين.

كذلك أفادت الإحصاءات الرسمية بارتفاع حصيلة الاعتداءات على منتظري المساعدات الغذائية إلى 2497 شهيدًا وأكثر من 18182 مصابًا.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزّة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة، من ضمنهم 145 طفلًا.

الكلمات المفتاحية