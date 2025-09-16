تصوير: موسى الحسيني

أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينيْن العاميْن لحزب الله، سيد شهداء الأمة سماحة ‏السيد حسن نصرالله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين، والشهداء الأبرار.

وفي مؤتمر صحافي عُقد المركز الثقافي لبلدية الغبيري – مسرح رسالات، أوضح ضاهر أن الشعار سيكون كما كان شعار يوم التشييع المهيب "إنّا على العهد".

وأشار الى أن هناك باقة مكثّفة من الفعاليات والأنشطة ستنطلق ابتداءً من 25 أيلول وستتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل.

وأوضح ضاهر أنه سيتمّ في 25 أيلول إضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورتي السيديْن الشهيديْن عند الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى السابعة يرافقها فعاليات بحرية.

وعن يوم 27 أيلول، أعلن أنه سيُقام احتفال رسمي ومركزي بالتزامن بين مراقد الأمناء العامّين الثلاثة يتخلّله كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

ومن بين الفعاليات كما أعلن ضاهر:

الخميس ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ م

يوم تلفزيوني وإذاعي طويل ينظمه اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية على ٧٠ فضائية واذاعة متنوعة.

الخميس ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ م

اضاءة صخرة الروشة بصورتي الشهـيدين يرافقها فعاليات بحرية.

الجمعة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ م

احياء ليلة عروج سيد شهداء الأمة والشهيد الهاشمي في برنامج خاص يتضمن دمج بين المؤثرات السمعية والبصرية.

السَّبت ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ م

رفع راية لصور الأمناء العامين الشهداء على سارية في باحة مقام سيد شهداء المقاومة في النبي شيث.

السَّبت ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ م (الاحتفال المركزي)

احتفال رسمي وشعبي مركزي للسيدين الشهيدين والشهداء الذين مضوا معهم بالتزامن بين المراقد الثلاث للأمناء العامين يتخلله كلمة لسماحة الأمين وفقرة فنية.

الساعة ٤:٣٠

السَّبت ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ م

وقفة شعبية وجدانية للحظة عروج سيد شهداء الأمة (رض) وبقية الشهداء الذين مضوا معه عند الساعة ٦:٢١ عصرًا، يتم بثّها عبر اذاعة النور ومكبرات الصوت الموزعة في الباحات ودور العبادة في بيروت ومختلف المناطق وتختتم الوقفة بنداء "انَّا على العهد".

الأحد ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ م

لقاء شعري في مرقد سماحة السيد هاشم صفي الدين.

الثلاثاء ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ م

٤ أمسيات قرآنية بمشاركة قراء دوليين في بيروت والمناطق.

الثلاثاء ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ م

مهرجان الأمناء الشعري الأول بمشاركة نخبة من الشعراء من العالم العربي والاسلامي في مجموعة مناطق في لبنان.

الخميس ١ تشرين الأوَّل ٢٠٢٥ م

مهرجان عوائل الشهداء الأبرار في مجمع سيد الشهداء في بيروت.

الجمعة ٢ تشرين الأوَّل ٢٠٢٥ م

أمسية موسيقية اوركسترالية وعزف لأبرز المقطوعات والأناشيد التي انتجت في المناسبة في بيروت - مسرح رسالات وبعد يومين من تاريخه في صور.

الجمعة ٢ تشرين الأوَّل ٢٠٢٥ م

تجمع شبابي جامعي ومنظمات شبابية في بيروت - مرقد سيد شهداء الأمة ودير قانون النهر - مرقد السيد الهاشمي.

الأحد ١٢ تشرين الأوَّل ٢٠٢٥ م

تجمع كشفي كبير من أجيال السيدين الشهـيدين يؤدون عزفًا جماعيًا وعروضًا تشكيلية في بيروت - المدينة الرياضية.

