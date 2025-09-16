شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، واعتقلت مواطنين اثنين، هما: ربيع خليل حسنية (28 عامًا) من مدينة الدوحة غربا، ومحمد حسين إسماعيل بلدة ارطاس جنوبًا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت القوات بلدة بيت فجار جنوبًا، وسلمت عدة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها وهم: غنام عبد ديرية (22 عامًا)، موسى محمد ديرية، ومحمود فلاح ثوابتة.

وداهمت القوات عددًا كبيرًا من المنازل في البلدة وفتشتها، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع المواطنين.

وفي نابلس، اقتحمت مركبات عسكرية بلدة جماعين جنوبًا، وداهمت أحد المنازل هناك وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته واعتقلت منه الموطن مؤيد أحمد غازي، ونجله عمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس، الشاب نور الدين مهند أبو السعود، من محيط "قبر يوسف" خلال اقتحام مستوطنين المكان بحماية جنود الاحتلال حيث أدّوا طقوسًا تلمودية.

واقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية بلدة دورا الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، حيث داهمت العديد من المنازل اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من أبناء البلدة، عرف منهم: الشابان عمار توفيق أبو هليل، وعماد جاد الله.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين لساعات قبل إطلاق سراحهم، بعد تفتيش منازلهم وتحطيم محتوياتها، في بلدتي دورا وبيت عوا، عرف منهم: "محمد الشلش، ونضال مطاوع، ونضال ملوح، ونايف رجوب، وحسين عمرو، وحمد الزير، ويوسف حمدان، وعامر توفيق أبو هليل، ويوسف نصار، وسليم رجوب أبو فراس، وإسماعيل العواودة، وحسام أبو راس".

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

