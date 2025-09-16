خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران تُتوّج بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة
إيران تُتوّج بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة

2025-09-16 12:29
تُوّجت إيران بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة 2025 الجارية منافساتها في مدينة زغرب عاصمة كرواتيا قبل يوم من انتهائها، للمرة السادسة في تاريخ مشاركاتها.

وحصلت إيران لحد الآن على ميدالية ذهبية واحدة وفضية واحدة و3 برونزيات، ولديها فرصة للفوز بميداليتين ذهبيتين في اليوم الأخير في وزني 65 كلغ و97 كلغ.

وبلغ رصيد إيران حتى الآن 100 نقطة، إضافة إلى 40 نقطة على الأقل بعد صعود رحمان عموزاد خلیلي وأمیر علي آذربیرا إلى نهائي 65 كغم و97 كغم.

وسبق لإيران أن فازت بلقب بطولة العالم بالمصارعة الحرة خمس مرات، كان آخرها قبل ١٢ عامًا خلال بطولة العالم لعام 2013 والتي أجريت في المجر.

وصعدت إيران إلى منصة التتويج في بطولة العالم أعوام 1961، 1965، 1998، 2002، و2013.

كما فازت إيران بلقب الوصافة تسع مرات في أعوام 1971، 1973، 1995، 2006، 2011، 2014، 2015، 2022، و2023، وحصلت على المركز الثالث 14 مرة.

وستنطلق في زغرب أيضًا بطولة العالم للمصارعة الرومانية التي تشارك فيها إيران أيضًا ومن المؤمل أن تحصد فيها العديد من الميداليات والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

بزشكيان: انتصار مشرّف

وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منتخب بلاده للمصارعة الحرة بفوزه في بطولة العالم في كرواتيا، وقال: "إن الانتصار المشرّف الذي حققه أبطال المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، والذي أحرزوا به لقب بطولة العالم للمرة السادسة في التاريخ بعد مرور 12 عامًا، قد أعاد مرة أخرى اسم إيران العزيزة إلى قمة مجد الرياضة العالمية، وأهدى الفرح والعزة إلى قلوب الشعب الإيراني الكبير".

أضاف: "أن هذا الفوز الباهر هو ثمرة الإيمان والغيرة والجهود الدؤوبة، ويبرهن من جديد أن أبناء هذا الوطن، كما كانوا دوماً، قادرون في الميادين العالمية الصعبة على رفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عاليًا".

وختم: "إنني بدوري أهنئ بهذا الإنجاز القيّم أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة، والجهازين الفني والإداري، وأسرهم الكريمة، والشعب الإيراني العزيز، وأسأل الله تعالى لجميع أبطال الوطن الصحة والتوفيق وتحقيق المزيد من الانتصارات".

