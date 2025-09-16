أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى اقتراح إيران مشروع قرار يحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية للدول، قائلًا: "لجميع الدول الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ولها الحق في الحصول على ضمانات فعّالة ضد أي هجوم أو تهديد بالهجوم".

ولفت بقائي في منشور له على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، إلى مبادرة إيران في الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لاقتراح مشروع قرار يحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية للدول، موضحًا أن إيران قدمت إلى جانب الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا وبيلاروسيا، مشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق الدفاع عن سلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وأضاف: "كما جاء في مشروع القرار المقترح، فإن جميع البلدان لديها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ولها الحق في الحصول على ضمانات فعّالة ضد أي هجوم أو تهديد بالهجوم".

وتابع بقائي: "يؤكد مشروع القرار أيضًا ضرورة امتناع جميع الدول عن مهاجمة المنشآت النووية السلمية في الدول الأخرى أو التهديد بمهاجمتها".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة احترام هذه المبادئ، مردفًا: "الآن حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفوضى من أن تصبح أمرًا عاديًا وطبيعيًا".

الكلمات المفتاحية