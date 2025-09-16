خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أصوات صهيونية تُحذّر من عزلة "إسرائيل" الدبلوماسية

عين على العدو

عين على العدو

"يديعوت أحرونوت": "عربات جدعون" الثانية تدخل مرحلتها البرية

2025-09-16 13:29
28

بعد عدة أيام متتالية من إسقاط الأبراج السكنية في مدينة غزة، ونزوح مئات الآلاف من سكان المدينة الكبرى في القطاع باتجاه الجنوب، بدأ مساء أمس قصف جوي واسع لجيش الاحتلال في المنطقة.

في اجتماع عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الأحد، بحضور وزراء كبار وكبار المسؤولين في المؤسسة الامنية، قدّر رئيس الأركان آيال زمير أن العملية المرتقبة لاحتلال مدينة غزة ستكلّف ثمنًا باهظًا، مشيًرا إلى أن عشرات الجنود قد يُقتلون، من دون ذكر رقم محدد. 

من جهته، أكد نتنياهو أن معظم التقديرات تشير إلى أن العملية ستزيد الضغط على حماس وتقود إلى حسم المعركة. وفي هذا الاجتماع، حذر زمير أيضًا من أن الخطر على الأسرى سيرتفع خلال "عملية عربات جدعون الثانية".

تعليقًا على هذه التطورات، قال موقع "يديعوت أحرونوت" إن المهمة العامة للقوات (للقادة الميدانيين والكتائب وآلاف المقاتلين) على المستوى التكتيكي لم تختلف كثيرًا عن بقية الغارات والمناورات في الحرب الطويلة: الوصول إلى مراكز القوة لحماس فوق الأرض وتحتها، وتعقبها وتدميرها، على حدّ تعبيره. 

وتوقّع "يديعوت أحرونوت" أن تكون طريقة عمل الجيش مختلفة هذه المرة، فقد تدربت القوات في الأسابيع الأخيرة على المناورة في بعدين: فوق الأرض وتحتها. 

وقال ضابط رفيع في القوات البرية أمس لموقع "يديعوت أحرونوت": "في بداية الحرب كان ممنوعًا النزول إلى الأنفاق، كنا نخاف من ذلك، وكانت هذه قدرة محدودة فقط لوحدات متميزة مثل يهلوم. ومن أول مناورة في خان يونس العام الماضي فهمنا أنه بالإمكان ويجب أن يكون هناك نهج مختلف. لا يجوز لنا أن نترك للعدو منطقة راحة".

في السيناريو المثالي من وجهة نظر الجيش، من المرجّح أن تنتهي المناورة في مدينة غزة خلال بضعة أشهر. وفي أي سيناريو يعرضه الجيش في الاجتماعات المغلقة، لن يتم هزيمة حماس، لأن القيادة السياسية "الاسرائيلية" حتى اليوم ترفض تحديد بديل سياسي لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، بينما تواصل حماس البقاء على قيد الحياة من خلال سيطرتها عليهم، على ما ورد في "يديعوت أحرونوت".

ووفق الموقع، في قيادة الجنوب، تقرر حتى الآن الاستمرار في سياسة الغموض، وإخفاء القادة والمقاتلين عن الجمهور، وحتى إذا تم قريبًا إجراء مقابلات مع بعضهم، فسيكون ذلك بشكل محدود.

وقال ضباط صهاينة في الجيش للموقع: "المقاتلون دائمًا لديهم حافز عالٍ في البداية، خاصة أولئك الذين يعبرون الحدود للمرة الأولى في حياتهم".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
تداعيات الحرب
تداعيات الحرب "الاسرائيلية" على إيران: التراجع في النمو أشدّ بكثير مما كان متوقعًا
عين على العدو منذ 10 دقائق
بسبب الحرب والأسرى.. المستوطنون يعيشون الاكتئاب والكوابيس
بسبب الحرب والأسرى.. المستوطنون يعيشون الاكتئاب والكوابيس
عين على العدو منذ 28 دقيقة
"يديعوت أحرونوت": "عربات جدعون" الثانية تدخل مرحلتها البرية
عين على العدو منذ ساعة
المزيد من المقاتلين في جيش الاحتلال يفرّون من الخدمة
المزيد من المقاتلين في جيش الاحتلال يفرّون من الخدمة
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تداعيات الحرب
تداعيات الحرب "الاسرائيلية" على إيران: التراجع في النمو أشدّ بكثير مما كان متوقعًا
عين على العدو منذ 10 دقائق
بسبب الحرب والأسرى.. المستوطنون يعيشون الاكتئاب والكوابيس
بسبب الحرب والأسرى.. المستوطنون يعيشون الاكتئاب والكوابيس
عين على العدو منذ 28 دقيقة
تال شاليف من المدرّعة
تال شاليف من المدرّعة "الإسرائيلية" إلى كاميرا cnn
مقالات مختارة منذ 31 دقيقة
تهويل نتنياهو بديل عن الفشل الأمني: المسؤولية العربية أولًا
تهويل نتنياهو بديل عن الفشل الأمني: المسؤولية العربية أولًا
مقالات منذ 38 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة