خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

منوعات

اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
منوعات

اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق

2025-09-16 15:05
51

أعلن علماء صينيون أنهم تمكنوا من تطوير غراء لاصق يمكنه علاج شظايا العظام المكسورة والمهشمة في غضون ثلاث دقائق.

وكشف فريق بحثي في مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين عن غراء العظام الذي أطلق عليه اسم "بون 02"، الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وصرّح لين شيانفينغ، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى "سير ران ران شو"، لوسائل الإعلام المحلية، بأن فكرة تطوير المنتج جاءت من ملاحظة محار متشبث بقوة بجسر تحت الماء.

ووفقًا لشيانفينغ، يُمكن للمادة اللاصقة إصلاح الإصابة في غضون دقيقتين أو ثلاث دقائق، حتّى عندما تكون إصابة العظام غنية بالدم.

وأضاف أن المادّة اللاصقة تُمتص طبيعيًا من قبل الجسم أثناء التئام العظم، ولا حاجة لإجراء جراحة لإزالتها.

وبحسب "غلوبال تايمز" فقد أظهرت اختبارات غراء العظام نتائج إيجابية من حيث السلامة والفعالية، بعد تجربته على أكثر من 150 مصابًا.

وذكر العلماء أن العظام التي أعيد إلصاقها باستخدام الغراء الجديد، أظهرت قوة التصاق قصوى تزيد عن 400 رطل، وقوة قص تبلغ حوالى 0.5 ميغا باسكال، وقوة ضغط تبلغ حوالى 10 ميغا باسكال، مما يشير إلى أن المنتج قادر على استبدال الغرسات المعدنية التقليدية، والتقليل من مخاطر التفاعلات والعدوى التي قد تظهر مع أساليب تجبير كسور العظام التقليدية.

الكلمات المفتاحية
الطب الصين الصحة تكنولوجيا
إقرأ المزيد
المزيد
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
منوعات منذ 3 ساعات
اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
منوعات منذ 3 ساعات
كتاب للإمام الخامنئي بعنوان
كتاب للإمام الخامنئي بعنوان "الاستفتاء العام في فلسطين" 
منوعات منذ يوم
تطوير علاج جديد
تطوير علاج جديد "شامل" يقي من الإنفلونزا الموسمية 
منوعات منذ يوم
مقالات مرتبطة
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
منوعات منذ 3 ساعات
اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
منوعات منذ 3 ساعات
العرض العسكري الصيني في ميزان الواقعية الدولية
العرض العسكري الصيني في ميزان الواقعية الدولية
مقالات منذ 4 ساعات
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
ورشة حول التحول الرقمي.. الوزير حيدر: محطة أساسية لتحديث سوق العمل اللبناني
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة