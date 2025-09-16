خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
انطلاق دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الجولة الأولى
2025-09-16 15:57
تنطلق الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، مساء الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025، والتي ستتنافس فيها أقوى الفرق الأوروبية من أجل تجاوز هذه المرحلة، وتأكيد حظوظها في الذهاب بعيدًا في المنافسة، في حين تقام مباريات الجولة على مدار 3 أيام، هي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بمشاركة 36 فريقًا.

وبالنسبة لمباريات الثلاثاء، يحل نادي أرسنال ضيفًا على نادي أتلتيك، في حين يستضيف إيندهوفن فريق رويال يونيون سان جيلواز، بينما يستضيف ريال مدريد فريق مارسيليا.

هذا، ويحل دورتموند ضيفًا على يوفنتوس. أمّا توتنهام فيستضيف فياريال، وأخيرًا يستضيف بنفيكا فريق قره باغ أغدام.

وبالنسبة لأبرز مباريات مساء الأربعاء، يحل تشيلسي ضيفًا على بايرن ميونخ، بينما يدخل ليفربول مواجهة نارية مع أتلتيكو مدريد. 

ويواجه نادي باريس سان جيرمان مع أتالانتا، في وقت يدخل فيه الفريق الباريسي البطولة هذا الموسم بطموحات كبيرة، بعدما نجح في حصد اللقب لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

والخميس تختتم الجولة الأولى بقمم جماهيرية، حيث يصطدم نادي مانشستر سيتي بنابولي، بينما يخوض نادي برشلونة مواجهة قوية خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد.

