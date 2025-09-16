استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ العلامة الشيخ علي الخطيب، الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025 في مقر المجلس في الحازمية، رئيس جمعية "الإصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبد الرزاق، حيث جرى البحث في تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال الشيخ عبد الرزاق، عقب اللقاء: "نريد أنْ نؤكّد ونشيد بمواقف سماحته الحريصة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره والعيش المشترك. ولمسنا من سماحته الحرص الكبير على أمن لبنان واستقراره وعلى جيشه ومقاومته، ونحن نشيد بمواقف سماحته والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الحريص دائمًا على الحوار والتلاقي بين كل الشعب اللبناني؛ لتكريس معادلة الحوار والوحدة الوطنية والإسلامية".

وأضاف الشيخ عبد الرزاق: "يهمنا في هذا اللقاء أنْ نؤكّد أنّه ينبغي على كل القوى السياسية والدينية أنْ تعي خطورة المؤامرة على لبنان، والمطلوب اليوم وحدة وطنية وإسلامية تواجه التحدّيات، وتكون على مستوى كبير من التحدّيات المطروحة على الساحة اللبنانية. المفروض أنْ نكون في جبهة واحدة وهي الدفاع عن لبنان".

وشدّد على "دور الجيش والمقاومة في حفظ لبنان وتحرير أرضه"، مشيرًا إلى أنّه لا "يجوز شرعًا ولا وطنيًّا أنْ يُمَسَّ سلاح المقاومة"، قائلًا: "نحن اليوم في حرب مع العدو الصهيوني، وهذا سلاح وطني بامتياز وشرعي بامتياز. والواجب علينا اليوم أنْ نكون خلف جيشنا ومقاومتنا".

وأسف عبد الرزاق لمقرَّرات القمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الدوحة أمس، وقال: "كنا نتمنّى من هذه القمة أنْ تكون على مستوى التحدّيات"، سائلًا القادة وزعماء الدول المشاركين في القمة: "لا سفارات أغلقتم، ولا علاقات قطعتم، ولا معابر مع غزة فتحتم. ماذا فعلتم في هذه القمة؟".

وفي حين رأى أنّ القمة كانت "دون المستوى لأنّ العرب اليوم في خطر"، ذكّر بالقول المعروف: "أُكِلْت يوم أُكِل الثور الأبيض". وواصل مخاطبته قادة وزعماء الدول: "عليكم أنْ تستيقظوا، وعلينا جميعًا أنْ نستعد لمواجهة هذا العدو الغاصب".

من جهة أخرى، استقبل الشيخ الخطيب كُلًّا من سفير لبنان الجديد لدى الفاتيكان فادي عساف، والمدير العام لجمعية "الإمداد" النائب السابق محمد البرجاوي.

