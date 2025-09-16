خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران: عدوان "إسرائيل" على قطر تهديد للسلام الإقليمي والعالمي ورسالة تحذير للجميع

2025-09-16 17:50
أكّد السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، أنّ "العدوان العسكري للكيان الصهيوني ضدّ دولة قطر شكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، محذّرًا من أنّ "استمرار صمت المجتمع الدولي قُبال هذا الهجوم سيؤدّي إلى توسّع الكيان كالورم السرطاني".

وأوضح بحريني، في كلمته الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025 أمام الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنّ "العدوان الصهيوني على دولة قطر يوجّه رسالة تحذير جدّية لنا جميعًا، إذ إنّ تقاعسنا وفشلنا في الدفاع عن المبادئ القانونية والأخلاقية أتاح الفرصة لكيان شرير لتقويض النظام والأمن الدوليين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "هذا الكيان العنصري لا يلتزم بالقانون الدولي، ولا يفهم لغة الشعوب المتحضّرة، ولا يؤمن بالمفاوضات أو السلام أو الاستقرار".

وأشار إلى أنّ "وقف الجرائم وعمليات الإبادة التي ارتكبها الكيان "الإسرائيلي" على مدى أسبوعين ضد إيران لم يتحقّق إلا بعد تَدخّل القوات المسلّحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما حذّر من أنّه "في حال عدم اتخاذ موقف جاد من قِبَل المجتمع الدولي حيال هذه الممارسات، فإنّ العدوان والتوسّع "الإسرائيلي" سيستمرّان بلا عوائق، وسينتشران كغدّة سرطانية تهدد جميع دول المنطقة"، مؤكدًا أنّ "إيران ملتزمة بالدفاع عن شعبها وعن الإنسانية بكل الوسائل اللازمة".

وجدّد بحريني التأكيد على "تضامن الجمهورية الإسلامية الكامل مع شعب قطر وحكومتها، ودعم جميع المبادرات والمقترحات الرامية إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه".

