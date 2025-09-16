خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي السلاح وشرعية قرار الدولة: نقاش قانوني في مواجهة التحديات الوطنية

لبنان

النائب جشي من النبطية: العدو لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام
لبنان

النائب جشي من النبطية: العدو لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام

2025-09-16 18:06
18

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسين جشي، خلال جولة تفقدية على مكان الاعتداء الصهيوني في مدينة النبطية، أنّ "ما حصل ليس جديدًا على العدو الذي اعتاد استهداف الأهالي والنساء والأطفال".

وأضاف: "بحسب تقرير وزارة الصحة، فإنّ حصيلة الاعتداء يوم أمس بلغت 12 جريحًا بينهم 4 أطفال و7 نساء، ما يثبت بوضوح أنّ المبنى المستهدف هو مبنى سكني، وأنّ العدو يتعمّد استهداف المدنيين في سياق تاريخه الحافل بالمجازر منذ تأسيس كيانه عام 1948 وارتكابه مجزرة حولا وغيرها".

وقال جشي: "ما جرى نضعه برسم الدولتين الراعيتين؛ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتين أشرفتا على اتفاق وقف إطلاق النار ولم تحرّكا ساكنًا، كما نضعه أيضًا برسم الحكومة اللبنانية التي رفعت شعار احتكار قرار الحرب والسلم وتعهّدت بحماية اللبنانيين وتحرير الأرض. فلتتحمّلْ مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين، بدل الاستعجال في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة العدو، وتشجّعه على المزيد من العدوان".

وتابع: "بالأمس قال فخامة الرئيس جوزاف عون، إننا جاهزون للسلام على أساس المبادرة العربية، فجاء الرد "الإسرائيلي" بهذا الاعتداء"، مشيرًا إلى أنّ "على اللبنانيين جميعًا أن يدركوا أن هذا العدو لا يريد سلامًا ولا وساطة، بل لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام، وهو ماضٍ في مشروعه لإقامة ما يسمّى "إسرائيل الكبرى"".

واختتم النائب جشي جولته بزيارة تفقدية على الجرحى في مستشفيات المنطقة، مؤكدًا الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب أهل النبطية في مواجهة الاعتداءات المتكررة.

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة حسين جشي النبطية
إقرأ المزيد
المزيد
النائب حمادة: العلم ميدان من ميادين المقاومة
النائب حمادة: العلم ميدان من ميادين المقاومة
لبنان منذ 4 دقائق
فيديو| استشراف الواجب...
فيديو| استشراف الواجب...
لبنان منذ 4 دقائق
زيارة وفود أوروبية إلى دورس في ذكرى صبرا وشاتيلا: دعوات لوقف الإبادة في غزة ورفع الحص
زيارة وفود أوروبية إلى دورس في ذكرى صبرا وشاتيلا: دعوات لوقف الإبادة في غزة ورفع الحص
لبنان منذ 12 دقيقة
النائب جشي من النبطية: العدو لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام
النائب جشي من النبطية: العدو لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام
لبنان منذ 34 دقيقة
مقالات مرتبطة
النائب جشي من النبطية: العدو لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام
النائب جشي من النبطية: العدو لا يعرف إلا لغة القتل والإجرام
لبنان منذ 34 دقيقة
جشي: ليس من حق الدولة العاجزة المطالبة بالتخلّي عن المقاومة
جشي: ليس من حق الدولة العاجزة المطالبة بالتخلّي عن المقاومة
لبنان منذ يومين
النائب حسن عز الدين: سلاح المقاومة ضمانة للوطن ولن نسمح بنزعه‏
النائب حسن عز الدين: سلاح المقاومة ضمانة للوطن ولن نسمح بنزعه‏
لبنان منذ 3 أيام
النائب أبو حمدان لـ
النائب أبو حمدان لـ"العهد": سنعترض على قرار التعاقد مع "ستارلينك" في مجلس شورى الدولة
خاص العهد منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة