تحت عنوان "قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها"، التأم الحضور في ندوة قانونية نظّمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، لطرح واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في المشهد السياسي اللبناني.

في هذه الندوة، التقى "موقع العهد الإخباري"، نخبة من الشخصيات القانونية والسياسية والبحثية، الذين أدلوا بآرائهم حول أبعاد القرار الحكومي، وتحديات السيادة والدفاع، في ظلّ العدوان المستمر والرهانات الكبرى على دور المقاومة.

