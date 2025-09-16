خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السلاح وشرعية قرار الدولة: نقاش قانوني في مواجهة التحديات الوطنية

2025-09-16 18:09
حسن شريم - محرر

تحت عنوان "قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها"، التأم الحضور في ندوة قانونية نظّمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، لطرح واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في المشهد السياسي اللبناني.

في هذه الندوة، التقى "موقع العهد الإخباري"، نخبة من الشخصيات القانونية والسياسية والبحثية، الذين أدلوا بآرائهم حول أبعاد القرار الحكومي، وتحديات السيادة والدفاع، في ظلّ العدوان المستمر والرهانات الكبرى على دور المقاومة.

المقاومة الإسلامية حزب الله الكيان الصهيوني الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان السيادة نواف سلام
