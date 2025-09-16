أعلن متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي عن أنّ مفوّضي التكتل، المؤلّف من 27 دولة أوروبية، سيوافقون، غدًا الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2025، على فرض عقوبات جديدة على "إسرائيل" بسبب حربها على غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدّث قوله، إنّ "المفوّضين سيوافقون على تعليق بعض البنود التجارية في اتفاقيات التكتل مع "إسرائيل"".

بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، للصحافيين في بروكسل: "غدًا، سيعتمد المفوَّضون حزمة من الإجراءات بشأن "إسرائيل". وعلى وجه التحديد، اقتراح تعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد تحدثت، الأسبوع الماضي، عن الإجراءات العقابية المتوقَّعة ضد "إسرائيل"، والتي تشمل تعليق بنود تجارية ضمن اتفاق تعاون بين الجانبين، وفرض عقوبات على وزراء "إسرائيليين" من اليمين المتطرّف.

ووفقًا لرئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كاليس، فقد بلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" 42.6 مليار يورو في عام 2024، استفاد 37 في المئة منها من مزايا شملت تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات "الإسرائيلية" الداخلة إلى الاتحاد.

وقالت كاليس لموقع "يورونيوز" الإخباري: "هذا مبلغ كبير، ومن المؤكّد أنّ هذه الخطوة ستكلّف "إسرائيل" مبالغ باهظة".

ويأتي ذلك ضمن الضغوط المتزايدة على "إسرائيل" والمقاطعات التي تواجهها في أوروبا وخارجها، جرّاء حرب الإبادة الجماعية التي صعّدتها على قطاع غزة، في حين تدعو منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى عزل "إسرائيل" ثقافيًّا وسياسيًّا بسبب حرب الإبادة، في موازاة مظاهرات ووقفات احتجاجية تُنظّم في مختلف دول العالم، تنديدًا بالجرائم الصهيونية في القطاع.

