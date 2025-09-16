خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تونس تنتصر لغزة: سبع مدن تنخرط في إضراب جوع تضامني ضمن حراك عالمي في 100 مدينة

لبنان

إيعات تحتفي بنجاح 46 متفوقًا في الامتحانات الرسمية
إيعات تحتفي بنجاح 46 متفوقًا في الامتحانات الرسمية
النائب حمادة: العلم ميدان من ميادين المقاومة
لبنان

النائب حمادة: العلم ميدان من ميادين المقاومة

2025-09-16 18:37
إيعات تحتفي بنجاح 46 متفوقًا في الامتحانات الرسمية
70

كرّمت بلدية إيعات 46 طالبًا وطالبة من أبنائها الناجحين في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والتعليم المهني (BT، TS، LT)، خلال احتفال تربوي حاشد رعاه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة.

الاحتفال الذي احتضنته ساحة البلدة، حضره رئيس بلدية إيعات محمد عبد الساتر، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل؛ حسين عبد الساتر، إلى جانب عدد من مديري المدارس والهيئات التربوية، وفعاليات اجتماعية، دينية، بلدية واختيارية، وحشد من أهالي الطلاب.

 العلم مقاومة.. والصراع متعدّد الأبعاد

وفي كلمته بالمناسبة، هنّأ النائب حمادة الطلاب على تفوقهم، مشيدًا بجهودهم وجهود الأهالي والمعلمين الذين رافقوهم في مسيرتهم. وأكد أن "العلم هو أحد ميادين المقاومة"، مشيرًا إلى أن "الصراع مع العدو الصهيوني ليس فقط عسكريًّا، بل يمتد إلى ميادين الثقافة، التربية، والاقتصاد، وعلينا أن نكون على جهوزية في كل هذه الساحات لبناء وطنٍ قويٍّ ومتماسك".

وشدّدت الكلمات التي ألقيت خلال الحفل على أهمية الاستثمار في العلم والمعرفة كمدخل أساسي للنهوض بالمجتمع، وعلى دور الشباب في صناعة مستقبل لبنان بعيدًا عن التبعية والارتهان.

 دروع تكريمية وتأكيد على التمسك بالعلم

واختُتم الحفل بتوزيع دروع تقديرية على الطلاب المتفوقين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، في خطوة هدفت إلى تحفيز الشباب على مواصلة مسيرتهم التعليمية والعلمية في ظل التحديات الراهنة.

الكلمات المفتاحية
لبنان ايهاب حمادة الهرمل
إقرأ المزيد
المزيد
مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 جرح فلسطين النازف في لبنان
مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 جرح فلسطين النازف في لبنان
لبنان منذ 27 دقيقة
16 أيلول 2021.. 1كرى دخول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان كاسرةً الحصار الأميركي
16 أيلول 2021.. 1كرى دخول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان كاسرةً الحصار الأميركي
لبنان منذ 34 دقيقة
"الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية": قمة الدوحة تجنّبت الخطوط الحمراء الأميركية 
لبنان منذ 35 دقيقة
الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في
الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في "البيجر" وسأواصل الجهاد وإيصال رسالة الجرحى
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 جرح فلسطين النازف في لبنان
مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 جرح فلسطين النازف في لبنان
لبنان منذ 27 دقيقة
16 أيلول 2021.. 1كرى دخول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان كاسرةً الحصار الأميركي
16 أيلول 2021.. 1كرى دخول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان كاسرةً الحصار الأميركي
لبنان منذ 34 دقيقة
الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في
الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في "البيجر" وسأواصل الجهاد وإيصال رسالة الجرحى
لبنان منذ ساعة
احتفال تكريمي للشهيد حسن عبد الكريم السبلاني في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
احتفال تكريمي للشهيد حسن عبد الكريم السبلاني في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة