كرّمت بلدية إيعات 46 طالبًا وطالبة من أبنائها الناجحين في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والتعليم المهني (BT، TS، LT)، خلال احتفال تربوي حاشد رعاه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة.

الاحتفال الذي احتضنته ساحة البلدة، حضره رئيس بلدية إيعات محمد عبد الساتر، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل؛ حسين عبد الساتر، إلى جانب عدد من مديري المدارس والهيئات التربوية، وفعاليات اجتماعية، دينية، بلدية واختيارية، وحشد من أهالي الطلاب.

العلم مقاومة.. والصراع متعدّد الأبعاد

وفي كلمته بالمناسبة، هنّأ النائب حمادة الطلاب على تفوقهم، مشيدًا بجهودهم وجهود الأهالي والمعلمين الذين رافقوهم في مسيرتهم. وأكد أن "العلم هو أحد ميادين المقاومة"، مشيرًا إلى أن "الصراع مع العدو الصهيوني ليس فقط عسكريًّا، بل يمتد إلى ميادين الثقافة، التربية، والاقتصاد، وعلينا أن نكون على جهوزية في كل هذه الساحات لبناء وطنٍ قويٍّ ومتماسك".

وشدّدت الكلمات التي ألقيت خلال الحفل على أهمية الاستثمار في العلم والمعرفة كمدخل أساسي للنهوض بالمجتمع، وعلى دور الشباب في صناعة مستقبل لبنان بعيدًا عن التبعية والارتهان.

دروع تكريمية وتأكيد على التمسك بالعلم

واختُتم الحفل بتوزيع دروع تقديرية على الطلاب المتفوقين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، في خطوة هدفت إلى تحفيز الشباب على مواصلة مسيرتهم التعليمية والعلمية في ظل التحديات الراهنة.

