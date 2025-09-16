خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
احتفال تكريمي للشهيد حسن عبد الكريم السبلاني في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
احتفال تكريمي للشهيد حسن عبد الكريم السبلاني في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي

2025-09-16 19:50
أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد السعيد على طريق القدس حسن عبد الكريم السبلاني (هادي)، في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، تكريمًا وتخليدًا لدمائه الزاكية وإحياءً لذكراه العطرة، وذلك بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والبلدية والاجتماعية، بالإضافة إلى عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

هذا، وافتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن، ثم تليت الحسينية العطرة عن روح الشهيد وكل الشهداء.

