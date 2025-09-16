في تطوّر علمي واعد، كشف فريق من الباحثين الكنديين عن ابتكار يُعدّ الأول من نوعه لمعالجة الأسباب الجذرية لأمراض مزمنة لطالما أنهكت الأنظمة الصحية حول العالم، وعلى رأسها داء السكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني.

فقد توصّل علماء من جامعات ماكماستر، لافال وأوتاوا إلى تصميم مصيدة معوية بوليمريَّة قابلة للتحلُّل الحيوي، تعمل على احتجاز جُزيء ضار يُدعى "د-لاكتات" داخل الأمعاء، مانعةً انتقاله إلى الدم، حيث يُعرف بتأثيره السلبي في تحفيز الكبد على إنتاج الدهون والغلوكوز بشكل مفرط.

ما هو "د-لاكتات"؟

هو منتج ثانوي تفرزه بكتيريا الأمعاء، وفي الحالات الطبيعية لا يشكّل تهديدًا يُذكر. لكن في ظل الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات والأطعمة المصنعة والدهون، تتضاعف مستوياته إلى حدّ خطير، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد وارتفاع السكر في الدم، وتطوّر التهابات وأمراض مزمنة يصعب علاجها مع مرور الوقت.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Cell Metabolism، أظهرت التجارب على الفئران نتائج لافتة، حيث أسهمت المصيدة المعوية في تحسين السيطرة على مستويات السكر، وتعزيز استجابة الإنسولين، وتحسين صحة الكبد، دون الحاجة لأي تغيير في النظام الغذائي أو فقدان الوزن.

نحو نهج علاجي جديد: من السيطرة على الأعراض إلى استهداف الجذر

الميزة الأبرز في هذا الاكتشاف هي أن المصيدة لا تعالج الأعراض فحسب، بل تستهدف مصدر الخلل الأيضي مباشرةً داخل الأمعاء. إذ أظهرت التحاليل أن مستويات "د-لاكتات" في دم الفئران انخفضت بشكل ملحوظ، فيما ارتفعت نسبته في البراز، ما يؤكّد فعالية احتجازه وعدم امتصاصه.

وقد بيّن الباحثون أن الميكروبيوم المعوي، لا العضلات، هو المصدر الأساسي لـ"د-لاكتات"، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية صحة الأمعاء كمفتاح لعلاج أمراض العصر.

المستقبل العلاجي

يرى الخبراء أن هذا التوجّه العلاجي القائم على مواد بوليمرية آمنة وقابلة للتحلل قد يشكّل حجر الأساس لتقنيات مستقبلية، تسهم في التصدي لموجة الأمراض الأيضية التي تضرب ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة في ظل تفشي أنماط الحياة غير الصحية.

