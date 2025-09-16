خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في "البيجر" وسأواصل الجهاد وإيصال رسالة الجرحى

منوعات

رغم فوائده الصحية.. العنب قد يتحوّل إلى خطر صامت في هذه الحالات!
منوعات

رغم فوائده الصحية.. العنب قد يتحوّل إلى خطر صامت في هذه الحالات!

2025-09-16 19:58
54

حذّرت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، من تناول العنب في بعض الحالات الصحية، مشيرة إلى أن فوائده الكثيرة لا تلغي مخاطره المحتملة على شريحة من المرضى.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أكدت سوخوروكوفا أن العنب يجب أن يُستثنى من النظام الغذائي للمرضى خلال فترات تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشري، كما يُنصح بتجنّبه في حالات الانتفاخ، الإسهال، السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، تليّف الكبد، التهاب القولون، تسوّس الأسنان، والتهاب الفم، مرجعةً ذلك إلى احتوائه على كميات عالية من السكر.

الكلمات المفتاحية
الصحة
إقرأ المزيد
المزيد
ما هو سبب اللون الأخضر لعملة الدولار؟
ما هو سبب اللون الأخضر لعملة الدولار؟
منوعات منذ 44 دقيقة
رغم فوائده الصحية.. العنب قد يتحوّل إلى خطر صامت في هذه الحالات!
رغم فوائده الصحية.. العنب قد يتحوّل إلى خطر صامت في هذه الحالات!
منوعات منذ ساعة
"مصيدة معَوِيَّة" كندية.. اختراق علمي يُمهّد لعلاج داء السكري والكبد الدهني 
منوعات منذ ساعتين
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
منوعات منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
رغم فوائده الصحية.. العنب قد يتحوّل إلى خطر صامت في هذه الحالات!
رغم فوائده الصحية.. العنب قد يتحوّل إلى خطر صامت في هذه الحالات!
منوعات منذ ساعة
"مصيدة معَوِيَّة" كندية.. اختراق علمي يُمهّد لعلاج داء السكري والكبد الدهني 
منوعات منذ ساعتين
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
وداعًا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كلّ شيء
منوعات منذ 6 ساعات
اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق
منوعات منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة