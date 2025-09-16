حذّرت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، من تناول العنب في بعض الحالات الصحية، مشيرة إلى أن فوائده الكثيرة لا تلغي مخاطره المحتملة على شريحة من المرضى.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أكدت سوخوروكوفا أن العنب يجب أن يُستثنى من النظام الغذائي للمرضى خلال فترات تفاقم قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشري، كما يُنصح بتجنّبه في حالات الانتفاخ، الإسهال، السكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، تليّف الكبد، التهاب القولون، تسوّس الأسنان، والتهاب الفم، مرجعةً ذلك إلى احتوائه على كميات عالية من السكر.

