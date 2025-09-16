نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤولَين "إسرائيليين" قولهما، إنّ "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية" في مدينة غزة، "لكنّها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن".

ونقل الموقع عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله، إنّ "روبيو لم يكبح جماح العملية البرية".

وأكد مسؤول أميركي للموقع نفسه أنّ "إدارة ترامب لن توقف "إسرائيل"، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة".

واستُشهد عشرات الفلسطينيين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، معظمهم في مدينة غزة، مع تصاعد وتيرة القصف الصهيوني الذي استهدف أحياءً سكنية ومراكز إيواء للنازحين، وذلك عقب إعلان الجيش الصهيوني عن بدئه عملية احتلال المدينة وشنِّ هجوم مكثّف عليها باستخدام "نيران متنوعة"، قائلًا إنّ "فرقتَيْن عسكريتين بدأتا العملية" فيها و"الثالثة ستلتحق بهما قريبًا".



وكان رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن أنّ ""الجيش" بدأ عملية حاسمة في غزة"، معلنًا "الدخول" في ما سَمّاه "مرحلة فاصلة"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية.

بدوره، قال وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، إنّ "غزّة تحترق"، معتقدًا أنّ ""إسرائيل" لن تتراجع".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يشنّ الاحتلال الصهيوني، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مستخدمًا فيها القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وذلك برغم أوامر "محكمة العدل الدولية" بوقف هذه الحرب وبالامتثال للقانون الدولي.

وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين، ومجاعة متصاعدة، جرّاء حصار الاحتلال للقطاع ومنعه المساعدات والغذاء عن سكانه.

