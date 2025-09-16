خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي 16 أيلول 2021.. 1كرى دخول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان كاسرةً الحصار الأميركي

لبنان

لبنان

"الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية": قمة الدوحة تجنّبت الخطوط الحمراء الأميركية 

2025-09-16 21:21
اللقاء يدعو السلطة اللبنانية إلى "إعطاء الأولوية للتصدّي للاعتداءات والانتهاكات الصهيونية المستمرّة للسيادة الوطنية". 
22

أكّد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، أنّ البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة، "إثر العدوان الصهيوني على قطر، لم يحمل جديدًا مختلفًا عن القمم السابقة". 

وأوضح اللقاء، في بيان أصدره عقب اجتماعه الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025 في مقر حزب التيار العربي، أنّ "القمة التي كان من المفترض أنْ تردَّ على تمادي العدو الصهيوني في عدوانيته بخطوات عملية، مثل قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع كيان العدو وإحياء المقاطعة معه بكل أشكالها، اكتفت بالإدانة والاستنكار والمطالبة بفرض عقوبات على كيان العدو وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية، والدعوة لمراجعة الاتفاقيات القائمة وفحص التعاون معه".

ولفت الانتباه إلى أنّ "القمة الطارئة تجنّبت تجاوز الخطوط الحمراء الأميركية، رضوخًا لضغوط وإملاءات واشنطن التي تتولّى حماية كيان العدو في المحافل الدولية من أيّ إجراءات وعقوبات، وتسهيل ارتكابه المجازر النازية اليومية في غزة، وتماديه في اعتداءاته على لبنان وسورية واليمن، وصولًا إلى الاعتداء على قطر، في محاولة فاشلة لاغتيال وفد (حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس) التفاوضي في أثناء مناقشته المقترح الأميركي لوقف النار وتبادل الأسرى".
  
وجدّد اللقاء موقفه "الرافض لأيّ شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع كيان العدو الصهيوني"، مشدّدًا على أنّ القوى الوطنية التي قاومت الاحتلال لا يمكن أنْ تسمح بإعادة إنتاج اتفاق شبيه باتفاق 17 أيار المشؤوم الذي أسقطه المقاومون وانتفاضات شعبنا في بيروت والضاحية والجنوب".
 
وتوقّف اللقاء عند حلول ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا "التي تتكرّر فصولها يوميًّا منذ عامين في قطاع غزة"، فأكّد "أهمية أخذ الدروس والعبر منها"، مذكّرًا بأنّ "المجزرة كانت نتيجة التخلّي عن سلاح المقاومة والثقة بالضمانات الأميركية".

وفي حين أشار إلى "الأولوية الوطنية لمواجهة استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان"، دعا السلطة اللبنانية إلى "إعطاء الأولوية في سياساتها الداخلية والخارجية للتصدّي لهذه الاعتداءات والانتهاكات المستمرّة للسيادة الوطنية"، مبينًا "الحاجة الملحَّة لإستراتيجية أمن وطني تُوظَّف فيها كل الطاقات والجهود من أجل تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، ووضع حد لاستمرار الاعتداءات الصهيونية".  

كما دعا اللقاء الحكومة اللبنانية إلى "وضع خطة لإعادة إعمار المناطق المدمرة بفعل العدوان الصهيوني موضع التنفيذ العاجل".

وأدان اللقاء بشدّة "العدوان الصهيوني الجديد على اليمن، في محاولة بائسة للنيل من إرادة وتصميم الشعب اليمني، وقواته المسلحة وقيادته الثورية، على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة".

قطر الحكومة اللبنانية لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية جوزاف عون نواف سلام
