عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفًا حسّاسًا في "تل أبيب" ومطار "رامون" في إيلات

2025-09-16 22:16
49

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025، عن تنفيذها عمليتَين عسكريتين على هدف حسّاس للعدو "الإسرائيلي" في منطقة "يافا" ("تل أبيب") ومطار "رامون" في منطقة "أُم الرشراش" (إيلات) في جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إنّ "القوة الصاروخية نفّذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، استهدف هدفًا حسّاسًا للعدو "الإسرائيلي" في منطقة يافا ("تل أبيب") المحتلة"، مؤكّدًا أنّ "العملية العسكرية حقّقت هدفها بنجاح وتسبّبت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

وأضاف أنّ "سلاح الجو المُسيَّر نفّذ عملية عسكرية استهدفت ما يُسمّى مطار "رامون" في منطقة " أم الرشراش" في جنوب فلسطين المحتلة"، مؤكّدًا أيضًا أنّ "العملية حقّقت هدفها بنجاح".

وأفاد بأنّ "العمليتين العسكريتين، تأتيان انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو "الإسرائيلي" بحق الأشقّاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان "الإسرائيلي" على بلدنا".

كما جدّد سريع دعوة الأمة العربية والإسلامية إلى "تَحمُّل المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأشقّاء في غزة الذين يتعرّضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى من العالم ومسمع"، مشدّدًا على أنّ "القوات المسلحة مستمرة في تأدية الواجب حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة اليمن صنعاء تل أبيب
مشاركة