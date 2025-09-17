خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خاص العهد

خاص العهد

يوم "جرحى تلبية النداء".. يوم اختلطت المشاعر بالواجب الإنساني

2025-09-17 07:37
محمد عليق - معد

هو ليس كمثل أيّ يوم! هو يوم اختلطت فيه المشاعر مع الواجب الإنساني. هو يوم "جرحى تلبية النداء" الذين قدّموا أغلى ما لديهم من عيونهم وأطرافهم.

لا ينسى الدكتور الجراح علاء حيدر، ومسؤولة قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي ماي وهبي، ذلك اليوم الذي ارتجفت فيه جدران المستشفى مع أنين الجرحى.

كان المشهد أشبه بسباق مع الزمن، فلقد تحوّل هذا اليوم إلى ذكرى لا تغيب عن ذاكرة المستشفى، يوم يحمل معه الألم، لكنه يحمل معه أيضًا شهادة حيّة على إجرام العدو من جهة، وإصرار الجرحى على الحياة من جهة أخرى. 

فهذا اليوم لم يكن مجرّد حدث عابر، بل كان درسًا في الرحمة والصمود، وأن تكون إنسانًا قبل أن تكون طبيبًا أو ممرضًا.
 

جرحى المقاومة الإسلامية جرحى البيجر جرحى تلبية النداء
جراحٌ تنسج حكاية حياة: "تعافينا؛ وسنُكمل الطريق"
يوم "جرحى تلبية النداء".. يوم اختلطت المشاعر بالواجب الإنساني
جريح "تلبية النداء" خطيب المنابر: تعافينا منذ اليوم الأول وباقون على العهد
تونس تنتصر لغزة: سبع مدن تنخرط في إضراب جوع تضامني ضمن حراك عالمي في 100 مدينة
النائب فضل الله: الجرحى رمز الصمود والحكومة تتخلف عن التزاماتها
بالصور|  وقفة تكريمية وتضامنية مع جرحى تلبية النداء في مستشفى سان جورج - الحدث
الحزب من البيجر واللاسلكي إلى استشهاد السيد.. وقائع ونتائج
جراحٌ تنسج حكاية حياة: "تعافينا؛ وسنُكمل الطريق"
