في أجواء من التلاقي والحوار، استضاف رئيس بلدية علي النهري الحاج ملحم المكحل لقاءً سياسيًا في دارته، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج رامي أبو حمدان ومسؤول العلاقات العامة في القطاع وجمع من أبناء البلدة وفعالياتها.

استهل المكحل اللقاء بكلمة ترحيبية، خصّ فيها النائب أبو حمدان بالتحية على تواصله الدائم مع أبناء البلدة، مؤكدًا أنّ الهدف من هذا اللقاء هو المكاشفة والمصارحة في شؤون البلدة ووضع الأهالي في صورة عمل المجلس البلدي منذ تسلّمه المسؤولية.

وقدّم المكحل عرضًا تفصيليًا للوضع المالي للبلدية، موضحًا حجم الواردات والمصاريف والرصيد المتبقي. كما استعرض أبرز المشاريع التي أنجزت أو يجري متابعتها، أبرزها: معالجة أزمة المياه عبر بئر الحديقة وصيانة الشبكة، متابعة ملف تزفيت الطرقات مع وزارة الأشغال بالتعاون مع النائب أبو حمدان، صيانة شبكة الإنارة ورفع التعديات، تفعيل المكتبة العامة واستضافة الأنشطة التعليمية والثقافية، إعادة تأهيل الحديقة العامة والملعب وإطلاق أنشطة فنية ورياضية، متابعة ملف العيادة النقالة للصليب الأحمر على الرغم من العراقيل، السعي لاستكمال مشاريع الصرف الصحي وأقنية الري بالتعاون مع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار.

من جهته، ألقى النائب أبو حمدان كلمة سياسية تناول فيها الأوضاع الداخلية، موجهًا انتقادًا لاذعًا إلى الحكومة المؤقتة التي وصفها بأنها "من أفسد الحكومات التي مرّت على لبنان"، وبرأيه أن قراراتها المرتبطة بحصرية السلاح تأتي في إطار مشروع سياسي يستهدف المقاومة. وأكد جهوزية المقاومة للتصدي لأي عدوان، مشددًا على أنها استعادت عافيتها وتواصل دورها في حماية لبنان.

كما وصف الاستحقاق النيابي المقبل بـ"المفصلي"، محذرًا من محاولات إقصاء الثنائي الوطني عن المشهد السياسي ضمن مشروع خارجي يستهدف الداخل اللبناني.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين الأهالي والحاضرين، الذين طرحوا أسئلة ومداخلات بخصوص الملفات البلدية والإنمائية والسياسية، وسط تأكيد مشترك على أهمية التعاون بين المجلس البلدي والفعاليات السياسية في مواجهة التحديات وخدمة أبناء البلدة.

