خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي خسائر فادحة في القطاع الزراعي في "إسرائيل" بسبب الحرب وإخفاقات جسيمة في دعم الزراعة 

لبنان

لقاء سياسي في
لبنان

لقاء سياسي في "علي النهري".. واستعراض إنجازات البلدية

2025-09-17 10:27
51

في أجواء من التلاقي والحوار، استضاف رئيس بلدية علي النهري الحاج ملحم المكحل لقاءً سياسيًا في دارته، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج رامي أبو حمدان ومسؤول العلاقات العامة في القطاع وجمع من أبناء البلدة وفعالياتها.

استهل المكحل اللقاء بكلمة ترحيبية، خصّ فيها النائب أبو حمدان بالتحية على تواصله الدائم مع أبناء البلدة، مؤكدًا أنّ الهدف من هذا اللقاء هو المكاشفة والمصارحة في شؤون البلدة ووضع الأهالي في صورة عمل المجلس البلدي منذ تسلّمه المسؤولية.

وقدّم المكحل عرضًا تفصيليًا للوضع المالي للبلدية، موضحًا حجم الواردات والمصاريف والرصيد المتبقي. كما استعرض أبرز المشاريع التي أنجزت أو يجري متابعتها، أبرزها: معالجة أزمة المياه عبر بئر الحديقة وصيانة الشبكة، متابعة ملف تزفيت الطرقات مع وزارة الأشغال بالتعاون مع النائب أبو حمدان، صيانة شبكة الإنارة ورفع التعديات، تفعيل المكتبة العامة واستضافة الأنشطة التعليمية والثقافية، إعادة تأهيل الحديقة العامة والملعب وإطلاق أنشطة فنية ورياضية، متابعة ملف العيادة النقالة للصليب الأحمر على الرغم من العراقيل، السعي لاستكمال مشاريع الصرف الصحي وأقنية الري بالتعاون مع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار.

من جهته، ألقى النائب أبو حمدان كلمة سياسية تناول فيها الأوضاع الداخلية، موجهًا انتقادًا لاذعًا إلى الحكومة المؤقتة التي وصفها بأنها "من أفسد الحكومات التي مرّت على لبنان"، وبرأيه أن قراراتها المرتبطة بحصرية السلاح تأتي في إطار مشروع سياسي يستهدف المقاومة. وأكد جهوزية المقاومة للتصدي لأي عدوان، مشددًا على أنها استعادت عافيتها وتواصل دورها في حماية لبنان.

كما وصف الاستحقاق النيابي المقبل بـ"المفصلي"، محذرًا من محاولات إقصاء الثنائي الوطني عن المشهد السياسي ضمن مشروع خارجي يستهدف الداخل اللبناني.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين الأهالي والحاضرين، الذين طرحوا أسئلة ومداخلات بخصوص الملفات البلدية والإنمائية والسياسية، وسط تأكيد مشترك على أهمية التعاون بين المجلس البلدي والفعاليات السياسية في مواجهة التحديات وخدمة أبناء البلدة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة البقاع رامي ابو حمدان
إقرأ المزيد
المزيد
النائب فضل الله: الجرحى رمز الصمود والحكومة تتخلف عن التزاماتها
النائب فضل الله: الجرحى رمز الصمود والحكومة تتخلف عن التزاماتها
لبنان منذ 14 دقيقة
بالصور|  وقفة تكريمية وتضامنية مع جرحى تلبية النداء في مستشفى سان جورج - الحدث
بالصور|  وقفة تكريمية وتضامنية مع جرحى تلبية النداء في مستشفى سان جورج - الحدث
لبنان منذ 31 دقيقة
جريح
جريح "تلبية النداء" للشيخ قاسم: شرفٌ كبيرٌ لنا بأن نكون من أصحابك   
لبنان منذ 33 دقيقة
لقاء سياسي في
لقاء سياسي في "علي النهري".. واستعراض إنجازات البلدية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
النائب فضل الله: الجرحى رمز الصمود والحكومة تتخلف عن التزاماتها
النائب فضل الله: الجرحى رمز الصمود والحكومة تتخلف عن التزاماتها
لبنان منذ 14 دقيقة
لقاء سياسي في
لقاء سياسي في "علي النهري".. واستعراض إنجازات البلدية
لبنان منذ ساعتين
النائب صلح: السيد نصرالله استُشهد بطلًا وسيبقى اسمه رمزًا خالدًا
النائب صلح: السيد نصرالله استُشهد بطلًا وسيبقى اسمه رمزًا خالدًا
لبنان منذ 14 ساعة
الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في
الجريح عباس طليس: لم أَخف عندما أُصبت في "البيجر" وسأواصل الجهاد وإيصال رسالة الجرحى
لبنان منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة