Your browser does not support the video tag.

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله :"إن جرحى تلبية النداء قدّموا أروع صور الصمود والتحمل والاستعداد للتضحية".

وأكد النائب فضل الله أنَّ: "عيون جرحانا وأياديهم تصنع للوطن الحياة الحرة، والمقاومة قدّمت أغلى الأثمان، وحفظت الوطن بالدماء، وسلّمته إلى الدولة اللبنانية كما فعلت في العام 2000".

وشدد على أن الدولة وأداتها التنفيذية الحكومة مطالبين بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل على تنفيذ ما نص عليه البيان الوزاري.

وأضاف فضل الله أنَّ: "الحكومة أعلنت التزامها بحفظ سيادة لبنان ومنع أي اعتداء عليه، وبالعمل وفقً لوثيقة الوفاق الوطني لاتخاذ الإجراءات كافة لتحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه".

ورأى فضل الله أن العدو مستمر في عدوانه على المدنيين من أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع، ولا يزال يحتجز أسرى لديه، في حين لم تقم الحكومة حتى الآن بأي خطوة لتنفيذ التزاماتها، وسأل فضل الله عما قامت به الحكومة لوقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وتحرير الأرض.

ولفت إلى أن قوات العدو تفرض احتلالًا على مساحة واسعة على طول خط الحدود، بمسافة تمتد إلى 100 كيلومتر وعمق يتراوح بين 500 متر وكيلومتر واحد، مانعةً أي شكل من أشكال الحياة، بينما تلتزم الحكومة الصمت.

كما انتقد صمت الحكومة إزاء اعتداءات العدو، في وقت تعمل فيه على منع أهم وسيلة لحماية لبنان، أي المقاومة. وأوضح فضل الله أنه لم تُسجّل حتى اليوم أي إجراءات عملية في ملف إعادة الإعمار، بل إن الحكومة تتعمد إهمال هذا الملف لأغراض داخلية وبأوامر خارجية، والدليل أن موازنتها لم تتضمن أي بند يتعلق به.

وقال فضل الله: "طالبنا وزير المالية بإعادة النظر في هذه الموازنة، ورصد اعتمادات، مهما كان حجمها، لإعادة الإعمار، لأن ما ورد فيها يُعد تملصًا من التزامات الحكومة في البيان الوزاري".

وختم فضل الله لافتًا إلى أنَّ بعض مكونات الحكومة لم تعد تُعير أي اهتمام لإخلالها بالتزاماتها، وليس لها في ما تبقى من عمرها القصير إلا التفريط بما يضمنه الدستور والوثيقة الوطنية.

الكلمات المفتاحية