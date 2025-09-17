خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بالصور| احتفال تكريمي بثلة من الشهداء في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) 
بالصور| احتفال تكريمي بثلة من الشهداء في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) 

2025-09-17 13:27
60

تكريمًا وتخليدًا لدمائهم الزاكية وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لثلة من الشهداء الذين استشهدوا خلال شهر أيلول، وذلك في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) في الكفاءات، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والبلدية والاجتماعية، بالإضافة إلى عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن، ثم تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

