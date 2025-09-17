تكريمًا وتخليدًا لدمائهم الزاكية وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لثلة من الشهداء الذين استشهدوا خلال شهر أيلول، وذلك في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) في الكفاءات، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والبلدية والاجتماعية، بالإضافة إلى عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن، ثم تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

