موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الأولى لجريمة
كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الأولى لجريمة "البيجر"

2025-09-17 14:32
15:45 |
أنتم الآن المعلمون والمربون وهداة الطريق لأنكم أعطيتم وأنتم مستمرون في العطاء
15:40 |
الشيخ قاسم: أحيي كل الجرحى الذين قدموا في هذه المسيرة العظيمة والنصر لكم
15:39 |
الشيخ قاسم: أنتم تتطلعون مع راية الإمام المهدي (عج) وعلى درب سيد شهداء الأمة وكل القادة المجاهدين والمجاهدات الشهداء
15:39 |
الشيخ قاسم: أنتم الأعلون واعلموا أن "إسرائيل" ستسقط لأنها احتلال وجرم وعدوان والمقاومون يواجهونها حتى التحرير
15:38 |
الشيخ قاسم: أنتم مع اكمل رسالة وهي رسالة الإسلام وأنتم مع محمد وآل محمد ومع الولاية الإمام الخميني والإمام الخامنئي
15:37 |
الشيخ قاسم: العدو أراد أن يبطل قدرتكم ويخرجكم من المعركة وأنتم استمريتم بقوة أكبر
15:37 |
الشيخ قاسم: أنتم تقدمون إبداعات وأنا أشجعكم وأقول لكم استمروا
15:36 |
الشيخ قاسم: أنتم في حالة نهوض والطريق واضحة تمامًا أمامكم وتطبقون ما قاله أمير المؤمنين (ع) :" وإنّ معي لبصيرتي"
15:36 |
الشيخ قاسم: أنتم تسيرون ببصيرتكم وهذا أعظم من البصر لأن البصيرة بداية الداخل الى الخارج
الشيخ نعيم قاسم جرحى البيجر جرحى تلبية النداء
