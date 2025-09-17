كلام الأمين
كلام الأمين
كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الأولى لجريمة "البيجر"
15:39 |الشيخ قاسم: أنتم تتطلعون مع راية الإمام المهدي (عج) وعلى درب سيد شهداء الأمة وكل القادة المجاهدين والمجاهدات الشهداء
15:39 |الشيخ قاسم: أنتم الأعلون واعلموا أن "إسرائيل" ستسقط لأنها احتلال وجرم وعدوان والمقاومون يواجهونها حتى التحرير
15:38 |الشيخ قاسم: أنتم مع اكمل رسالة وهي رسالة الإسلام وأنتم مع محمد وآل محمد ومع الولاية الإمام الخميني والإمام الخامنئي
15:36 |الشيخ قاسم: أنتم في حالة نهوض والطريق واضحة تمامًا أمامكم وتطبقون ما قاله أمير المؤمنين (ع) :" وإنّ معي لبصيرتي"