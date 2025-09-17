خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
منطقة البقاع الشمالي في جمعية القرآن الكريم تختتم برامج النوادي الصيفية لعام 2025
منطقة البقاع الشمالي في جمعية القرآن الكريم تختتم برامج النوادي الصيفية لعام 2025

2025-09-17 14:48
39

اختتمت منطقة البقاع الشمالي في جمعية القرآن الكريم برامج النوادي الصيفية لعام 2025، والتي أقيمت في مدينة الهرمل والقصر وبلدات الجوار.

وقد نظمت احتفالًا حاشدًا  لتخريج 582 طالبًا وطالبة، رعاه مسؤول التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله في البقاع الشيخ تامر حمزة، بحضور علماء دين، ومدراء مؤسسات تربوية، واجتماعية، وصحية، وحشد من الأهالي، بالإضافة إلى الطلاب المحتفى بهم.

افتتح الحفل بفقرة تعظيم القرآن الكريم وتلاوة جماعية لطلاب الجمعية تلاها عرض مسرحي صغير حول القرآن وأهميته في حياتنا ثم نشيد لفرقة الأناشيد القرآنية.

وألقى مدير منطقة البقاع الشمالي في الجمعية الشيخ رامي بليبل كلمة عرض فيها توزيع النوادي وإعداد الطلاب والبرامج التي نفذت، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر القرآني السنوي الأول.

من جهته، بارك راعي الاحتفال الشيخ تامر حمزة في كلمته للطلاب هذا الإنجاز، وبارك جهود الجمعية، مثمّنًا أهمية هذا العمل.

وفي الختام، وزعت الدروع التقديرية والشهادات على المعلمات والطلاب والتقطت الصور التّذكارية.

