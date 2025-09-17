عبّر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ العلامة الشيخ علي الخطيب، عن خيبة أمله من مخرجات مؤتمر الدوحة، معتبرًا أنه لم يرقَ إلى مستوى الردع المطلوب لمواجهة التصعيد "الإسرائيلي".

كلام الشيخ الخطيب جاء خلال استقباله السفير المصري في لبنان، علاء موسى، في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار، حيث جرى البحث في تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال الشيخ الخطيب أمام زواره، اليوم الأربعاء، إنّ "المخاوف تضاعفت بعد المؤتمر، إذ لم يصدر عنه أي قرارات عملية تشكّل ردعًا حقيقيًّا للكيان الصهيوني، ما يفتح الباب أمام مزيد من التهوّر والعدوان".

وأشار إلى أنّ "المنطقة أصبحت مكشوفة أمام الأعداء، فقد تجرؤوا على إيران، والآن يلوّحون بتهديدات لتركيا ومصر"، محذرًا من أن "استمرار هذا النهج سيقود إلى كارثة محتمة".

وعن الوضع الداخلي، رأى الشيخ الخطيب أنّ "أزمتنا في لبنان هي أزمة غياب الوحدة الوطنية، فاللبنانيون لم يقتنعوا بعد بأنهم شعب واحد، والحل يكون بالخروج من الطائفية وتعزيز مفهوم المواطنة"، مضيفًا أنْ "لا أمل باستقامة الأمور، طالما بقيت هذه الذهنية الطائفية متحكمة".

من جهته، أدلى السفير المصري بتصريح قال فيه: "حظيت اليوم بشرف لقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، وتحدثنا في أمور كثيرة. تناولنا موضوعات تشغل بالنا، سواء في لبنان أو في مصر أو في المنطقة والوطن العربي. طبعًا كلّ الأحداث الأخيرة تم تناولها، سواء كان داخل لبنان أو في المحيط الإقليمي، وتوافقنا على كثير من الأمور، وسماحته أكد على أن الحوار والنقاش والهدوء يمكن استثماره بشكل يؤدي في النهاية إلى تطبيق ما يصبو إليه الجميع. وتوافقنا على عناوين رئيسة، تحديدًا ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم. وتوافقنا أيضًا على أنه هناك إجراءات كثيرة لا بدّ للدولة اللبنانية أن تتّخذها، وقد أعرب عن دعمه لها بشكل كامل، وأكدت له على موقف مصر في هذا الإطار، وهو مع ما تتّخذه الدولة اللبنانية من خطوات تهدف إلى استقرار الدولة وإعادتها إلى مسارها الصحيح. هذا الأمر لن يتأتى إلا بتضافر كلّ الجهود والتوافق ما بين الجميع؛ لأنه في النهاية المصلحة الوطنية للدولة هي ما نصبو إليه وهي ما نسعى إليه. إن شاء الله، الفترة القادمة تشهد إيجابيات كثيرة ومؤشرات على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف: "تناولنا بشكل مفصل التهديدات القادمة من الجيران والتي كان آخرها الاعتداء "الإسرائيلي" على قطر، وأيضًا ما حدث بداية من أمس، من توغل في غزّة. وتوافقنا على أن الطريق والسبيل السليم هو ما يتوافق عليه أيضًا زعماء الدول العربية، من أنه لا بد من موقف واحد يتم من خلاله مواجهة كلّ هذه التهديدات. في الحقيقة كان نقاشًا مطولًا ومفصلًا وكان طيبًا للغاية، ونتمنى أن يستمر في المستقبل؛ لأن الحوار شيء أساس، والاستماع إلى وجهات النظر أمر يمكن الاستفادة منه بشكل إيجابي".

وردًا على سؤال حول التهديدات "الإسرائيلية" لمصر، أجاب السفير بالقول: "بعيدًا عمَّا يأتي في وسائل الإعلام، فإن المنطقة في وضع مرتبك للغاية؛ وضع أكد عليه فخامة الرئيس السيسي في حديثه أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، لجهة أن الاستمرار في هذه السياسات "الإسرائيلية" سيؤدي إلى تعقيد الموقف وإلى مساوئ كبيرة، يجب العمل على تفاديها، وهذه لم تكن رسالة لدولنا العربية الإسلامية فقط، وإنما كانت رسالة أيضًا موجهة إلى الجانب "الإسرائيلي" بأن عليك أن تراعي هذا الأمر، وإذا ما كنت تسعى إلى السلام ففي الحقيقة السلام يتطلب خطوات، عليك أن تتّخذها في أسرع وقت ممكن".

وردًا على سؤال آخر حول إمكانية وقف الحرب على غزّة؟ قال السفير: "نحن مؤمنون بأنه لا سبيل لإيقاف الحرب على غزّة سوى بالحوار والطرق السلمية؛ لأنه في الحقيقة؛ الحروب دائمًا ما تأتي بنتائج سلبية وكارثية على الجميع، ولا أحد يخرج منتصرًا بالمعنى المفهوم. حتّى المنتصر إذا ما تصوَّر أنه منتصر، فهو في الحقيقة أيضًا يصاب بقدر من الخسائر، وبالتالي مصر مؤمنة بأن العمل من خلال الوسائل الدبلوماسية والحوار هما السبيل الأمثل والواضح. ونحن نتفق في هذا مع إخواننا في قطر وأيضًا مع الولايات المتحدة، وهذا ما نسعى إليه الآن. وعلى الرغم من بدء العملية العسكرية في مدينة غزّة، فإننا ما زلنا متمسكين بوجوب إيقاف الحرب في غزّة وبضرورة بذل كلّ الجهود من قبلنا والشركاء في هذا الاتّجاه. أيضًا لا بدّ من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل متوازٍ. هذه الأمور مصر مؤمنة بها، ونعمل على تحقيقها، ونرجو أن يكون في الفترة القادمة شيء إيجابي".

هذا، واستقبل سماحته رئيس هيئة أبناء العرقوب د. محمد حمدان على رأس وفد ضم السادة: محمد الزغبي، محمد عواد ومرهج نجم، أطلعه على أوضاع منطقة العرقوب وتحرك الهيئة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمناطق المحتلة من رجس الاحتلال، وجرى التباحث في الأوضاع العامة.

وأدلى د. حمدان بتصريح إثر اللقاء قال فيه: "تشرفنا بمقابلة سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، كوفد من هيئة أبناء العرقوب، ونقلنا له تحيات إخواننا في الهيئة وأهلنا في منطقة العرقوب، وأكدنا تأييدنا لكل المبادرات التي يقوم بها، وتقوم بها المرجعيات الروحية؛ من أجل جمع الشمل وتعزيز أواصر وروابط الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات التفتيت الوطنية والتقسيم التي اعتمدها العدوّ الصهيوني، ومن ورائه الولايات المتحدة الأميركية والغرب الاستعماري؛ بغية تشتيت الجهود وتمزيق المجتمع اللبناني لتسهيل السيطرة عليه، وبالتالي على المنطقة العربية بالكامل؛ كما يحصل في سورية وفي مناطق أخرى".

وأضاف: "عرضنا لسماحته النشاطات التي تقوم بها هيئة أبناء العرقوب من أجل الدفاع عن قضيتنا؛ قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والخيلي وكلّ الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدوّ "الإسرائيلي"، وضرورة أن تتكاتف الجهود بغرض تركيز المطالب اللبنانية لتحرير هذه الأرض واستعادة الحقوق من قبل أصحاب الحقوق الذين فقدوا مصادر رزقهم لفترات طويلة وخسروا مليارات الدولارات، نتيجة فقدان هذه الأرض لمدة خمسين عامًا من الاحتلال. وكذلك تمنينا على سماحته، أن يسهم في دعمها من أجل تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي اللبنانية المحتلة وفي طليعتها مزارع شبعا، وأثنينا على الجهود التي يقوم بها وتمنينا عليه متابعة هذه الجهود من أجل عقد المؤتمرات والقمم الروحية والوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية".

واستقبل سماحته مدير عام مستشفى الزهراء (ع) البروفيسور يوسف فارس على رأس وفد من مجلس الإدارة أطلعه على أوضاع المستشفى وسير العمل فيه.

