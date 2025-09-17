رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي بو حمدان أنّ "الحكومة الموقّتة تستهدف المقاومة"، وذلك في لقاء سياسي احتضنته دارة رئيس بلدية علي النهري ملحم المكحل، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج رامي بو حمدان، ومسؤول العلاقات العامة في القطاع، وفعاليات وأهالي البلدة، حيث طُرحت ملفات داخلية وسياسية في أجواء من الحوار والانفتاح.

وفي كلمة سياسية ألقاها النائب بو حمدان وجّه خلالها انتقادات حادة للحكومة الموقّتة، معتبرًا أنّ قراراتها المرتبطة بحصرية السلاح تأتي ضمن "مشروع سياسي مشبوه" يستهدف المقاومة ودورها الوطني.

وأكد بو حمدان أنّ المقاومة استعادت كامل جهوزيتها، وتواصل دورها في حماية لبنان، محذرًا من "محاولات إقصاء الثنائي الوطني" من المشهد السياسي، واصفًا الاستحقاق النيابي المقبل بـ"المرحلة المفصلية" في مسار المواجهة مع المشروع الخارجي.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، تناول شؤون البلدة الإنمائية والبلدية، وسط تأكيد مشترك على أهمية التعاون بين المجلس البلدي والفعاليات السياسية في مواجهة التحديات وخدمة أبناء المنطقة.

من جهته، استهل المكحل اللقاء بكلمة ترحيبية، خصّ فيها النائب بو حمدان بالتحية على تواصله الدائم مع أبناء البلدة، مؤكدًا أنّ الهدف من هذا اللقاء هو المكاشفة والمصارحة في شؤون البلدة ووضع الأهالي في صورة عمل المجلس البلدي منذ تسلّمه المسؤولية.

وقدّم المكحل عرضًا تفصيليًّا للوضع المالي للبلدية، موضحًا حجم الواردات والمصاريف والرصيد المتبقي، كما استعرض أبرز المشاريع التي أنجزت أو يجري متابعتها، أبرزها: معالجة أزمة المياه عبر بئر الحديقة وصيانة الشبكة، متابعة ملف تزفيت الطرقات مع وزارة الأشغال بالتعاون مع النائب أبو حمدان، صيانة شبكة الإنارة ورفع التعديات، تفعيل المكتبة العامة واستضافة الأنشطة التعليمية والثقافية، إعادة تأهيل الحديقة العامة والملعب وإطلاق أنشطة فنية ورياضية، متابعة ملف العيادة النقالة للصليب الأحمر رغم العراقيل، السعي لاستكمال مشاريع الصرف الصحي وأقنية الري بالتعاون مع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار.

