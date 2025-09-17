خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تقرير صهيوني يكشف: الحكومة "الإسرائيلية" فشلت في إنقاذ إيلات خلال الحرب

لبنان

النائب بو حمدان: الحكومة الموقّتة مشروعها استهداف المقاومة
لبنان

النائب بو حمدان: الحكومة الموقّتة مشروعها استهداف المقاومة

2025-09-17 16:44
46

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي بو حمدان أنّ "الحكومة الموقّتة تستهدف المقاومة"، وذلك في لقاء سياسي احتضنته دارة رئيس بلدية علي النهري ملحم المكحل، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج رامي بو حمدان، ومسؤول العلاقات العامة في القطاع، وفعاليات وأهالي البلدة، حيث طُرحت ملفات داخلية وسياسية في أجواء من الحوار والانفتاح.

وفي كلمة سياسية ألقاها النائب بو حمدان وجّه خلالها انتقادات حادة للحكومة الموقّتة، معتبرًا أنّ قراراتها المرتبطة بحصرية السلاح تأتي ضمن "مشروع سياسي مشبوه" يستهدف المقاومة ودورها الوطني.

وأكد بو حمدان أنّ المقاومة استعادت كامل جهوزيتها، وتواصل دورها في حماية لبنان، محذرًا من "محاولات إقصاء الثنائي الوطني" من المشهد السياسي، واصفًا الاستحقاق النيابي المقبل بـ"المرحلة المفصلية" في مسار المواجهة مع المشروع الخارجي.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، تناول شؤون البلدة الإنمائية والبلدية، وسط تأكيد مشترك على أهمية التعاون بين المجلس البلدي والفعاليات السياسية في مواجهة التحديات وخدمة أبناء المنطقة.

من جهته، استهل المكحل اللقاء بكلمة ترحيبية، خصّ فيها النائب بو حمدان بالتحية على تواصله الدائم مع أبناء البلدة، مؤكدًا أنّ الهدف من هذا اللقاء هو المكاشفة والمصارحة في شؤون البلدة ووضع الأهالي في صورة عمل المجلس البلدي منذ تسلّمه المسؤولية.

وقدّم المكحل عرضًا تفصيليًّا للوضع المالي للبلدية، موضحًا حجم الواردات والمصاريف والرصيد المتبقي، كما استعرض أبرز المشاريع التي أنجزت أو يجري متابعتها، أبرزها: معالجة أزمة المياه عبر بئر الحديقة وصيانة الشبكة، متابعة ملف تزفيت الطرقات مع وزارة الأشغال بالتعاون مع النائب أبو حمدان، صيانة شبكة الإنارة ورفع التعديات، تفعيل المكتبة العامة واستضافة الأنشطة التعليمية والثقافية، إعادة تأهيل الحديقة العامة والملعب وإطلاق أنشطة فنية ورياضية، متابعة ملف العيادة النقالة للصليب الأحمر رغم العراقيل، السعي لاستكمال مشاريع الصرف الصحي وأقنية الري بالتعاون مع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية الحكومة اللبنانية البقاع رامي ابو حمدان نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| رسالة من جرحى
بالفيديو| رسالة من جرحى "تلبية النداء" في المقاومة الإسلامية إلى سماحة الشيخ قاسم
لبنان منذ 11 دقيقة
بالصور | مؤسسة الجرحى تُكرّم جرحى مجزرة
بالصور | مؤسسة الجرحى تُكرّم جرحى مجزرة "البيجر" وعوائلهم في مدينة رياق الكشفية
لبنان منذ 31 دقيقة
جريح
جريح "تلبية النداء" علي ابراهيم لـ"العهد": تعافينا.. وعدنا كطائر الفينيق
لبنان منذ 34 دقيقة
"وتعاونوا" تسلِّم قافلة "حولا بلدتي ومدرستي": التزام بوصية السيد نصر الله 
لبنان منذ 52 دقيقة
مقالات مرتبطة
بالفيديو| رسالة من جرحى
بالفيديو| رسالة من جرحى "تلبية النداء" في المقاومة الإسلامية إلى سماحة الشيخ قاسم
لبنان منذ 11 دقيقة
النائب بو حمدان: الحكومة الموقّتة مشروعها استهداف المقاومة
النائب بو حمدان: الحكومة الموقّتة مشروعها استهداف المقاومة
لبنان منذ ساعة
الشيخ الخطيب: مؤتمر الدوحة خذل الشعوب.. ولبنان مهدّد في غياب الوحدة الداخلية
الشيخ الخطيب: مؤتمر الدوحة خذل الشعوب.. ولبنان مهدّد في غياب الوحدة الداخلية
لبنان منذ ساعة
الكلمة الكاملة للشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لجرحى تلبية النداء
الكلمة الكاملة للشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لجرحى تلبية النداء
كلام الأمين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة