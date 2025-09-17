خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا

لبنان

\&quot;وتعاونوا\&quot; تسلِّم قافلة \&quot;حولا بلدتي ومدرستي\&quot;: التزام بوصية السيد نصر الله 
\&quot;وتعاونوا\&quot; تسلِّم قافلة \&quot;حولا بلدتي ومدرستي\&quot;: التزام بوصية السيد نصر الله 
\&quot;وتعاونوا\&quot; تسلِّم قافلة \&quot;حولا بلدتي ومدرستي\&quot;: التزام بوصية السيد نصر الله 
لبنان

"وتعاونوا" تسلِّم قافلة "حولا بلدتي ومدرستي": التزام بوصية السيد نصر الله 

2025-09-17 17:27
26

 

 سلّمت جمعية "وتعاونوا" قافلة "حولا بلدتي ومدرستي" إلى بلدة حولا، بحضور رئيس البلدية السيد علي ياسين، مديرة المدرسة الرسمية، أعضاء المجلس البلدي، وفعاليات تربوية واجتماعية.
وتضمَّنت القافلة غرفًا جاهزة للصفوف المؤقتة، مقاعد للطلاب، حصصًا غذائية وتجهيزات مدرسية متنوّعة، بما يسهم في تسهيل انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

رئيس بلدية حولا شكر للجمعية جهودَها المتواصلة منذ انطلاقة معركة الإسناد وما تلاها، مؤكدًا أنّ مواكبتها لعودة الأهالي من خلال مختلف أشكال المساعدات تعبّر عن التزام أصيل بخدمة الناس. وأشار إلى أنّ التعاون سيستمر من أجل تلبية الحاجات الأساسية وتعزيز استقرار أبناء البلدة في أرضهم.

من جهته، شدّد رئيس جمعية "وتعاونوا"  عفيف شومان على أنّ عمل الجمعية يستمدّ أولوياته من وصية الأمين العام الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله: "أن لا يجوع أحد، ولا يقف مريض على باب مستشفى، ولا يبقى تلميذ خارج المدرسة". وأضاف: "نعاهد الشهداء وأهلنا في القرى الحدودية أن نبقى خدّامًا لهم، بما أوتينا من إمكانات، وحيث نستطيع".

شومان نوّه كذلك بالمبادرة الكريمة لقبيلة السواعد العراقية ممثّلة بالحاج ماجد الساعدي، معتبرًا أنّ القافلة الحالية تشكّل جزءًا من عطائهم المتواصل إلى جانب التقديمات التربوية والغذائية الأخرى التي وصلت إلى أهلنا في القرى الحدودية. كما عبّر عن شكره لمبادرات الأشقاء في العراق العزيز وكرمهم ودعمهم الدائم.

الكلمات المفتاحية
لبنان حملة وتعاونوا
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| رسالة من جرحى
بالفيديو| رسالة من جرحى "تلبية النداء" في المقاومة الإسلامية إلى سماحة الشيخ قاسم
لبنان منذ 11 دقيقة
بالصور | مؤسسة الجرحى تُكرّم جرحى مجزرة
بالصور | مؤسسة الجرحى تُكرّم جرحى مجزرة "البيجر" وعوائلهم في مدينة رياق الكشفية
لبنان منذ 31 دقيقة
جريح
جريح "تلبية النداء" علي ابراهيم لـ"العهد": تعافينا.. وعدنا كطائر الفينيق
لبنان منذ 34 دقيقة
"وتعاونوا" تسلِّم قافلة "حولا بلدتي ومدرستي": التزام بوصية السيد نصر الله 
لبنان منذ 52 دقيقة
مقالات مرتبطة
بالصور | مؤسسة الجرحى تُكرّم جرحى مجزرة
بالصور | مؤسسة الجرحى تُكرّم جرحى مجزرة "البيجر" وعوائلهم في مدينة رياق الكشفية
لبنان منذ 31 دقيقة
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
رياضة منذ 49 دقيقة
"وتعاونوا" تسلِّم قافلة "حولا بلدتي ومدرستي": التزام بوصية السيد نصر الله 
لبنان منذ 52 دقيقة
الشيخ الخطيب: مؤتمر الدوحة خذل الشعوب.. ولبنان مهدّد في غياب الوحدة الداخلية
الشيخ الخطيب: مؤتمر الدوحة خذل الشعوب.. ولبنان مهدّد في غياب الوحدة الداخلية
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة