تنطلق يوم الجمعة مباريات المرحلة الأولى من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم، بمشاركة 12 فريقًا، بينها الوافدان إلى مصاف نوادي الدرجة الأولى؛ فريقا المبرة وجويَّا (الجنوب، للمرة الأولى في تاريخه).

وسيكون جويَّا أحد أربعة فرق مرشحة للتنافس على اللقب، وهي: الأنصار بطل الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي بـ15 لقبًا، والنجمة الحائز دعمًا ماليًّا برئيسه التنفيذي الجديد رامي بيطار، والمنتقل إليه من الصفاء مع كوكبة من اللاعبين، والعهد وجويَّا الذي يستعد لافتتاح ملعبه الخاص في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب ما كشف ممولوه من آل سعد في يوم تقديم الفريق بحفل ضخم في فندق "كمبنسكي" في بيروت.

وكان جويَّا قد خاض بطولة نوادي الدرجة الثانية الموسم الماضي وفاز بها، بعدما اشترى القيمون عليه رخصة نادي بنت جبيل. وفي أبرز صفقاته ضمّ هداف منتخب لبنان حسن معتوق من الأنصار، والحارس علي السبع من العهد، تحت إشراف المدير الفني يوسف الجوهري.

بينما نقل بيطار معه إلى النجمة كلًّا من الحارس مصطفى مطر وفيليكس ملكي وخليل خميس وغيرهم، ضمّ الفريق لاعبين أجانب أفارقة جدد من طراز رفيع، وأسند مهمّة المدير الفني إلى الدولي التونسي السابق راضي الجعايدي.

وتتوزع المباريات على ملاعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، وهو أحد ملعبين اثنين ذي أرضية من العشب الطبيعي، ويستضيف قمة مبكرة بين الأنصار والنجمة يوم الأحد، وفؤاد شهاب الرياضي في جونية (يستضيف "دربي" الأشرفية بين الحكمة والراسينغ السبت)، والصفاء في وطى المصيطبة، وأمين عبد النور البلدي في بحمدون، وعباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، والعهد على طريق المطار، ومدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت (في حال إعادة تأهيل الأرضية بالعشب الطبيعي)، وصور البلدي.

وإلى جانب الفرق الأربعة المرشحة، تتنافس فرق الحكمة بيروت والتضامن صور وشباب الساحل والصفاء على إكمال عقد الدورة السداسية للأوائل وتفادي اللعب في "سداسية الهبوط"، فيما يعاني الراسينغ والبرج من أزمة مالية بغياب ممول صريح. وقد شكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة ثلاثية للإشراف على الراسينغ بعد استقالة لجنته الإدارية لغياب التمويل. وبالمقابل، يبدو فريقا المبرة العائد بعد طول غياب والرياضي العباسية الذي يخوض موسمه الثاني بين الكبار على "قد الحال".

عمليًّا وانطلاقًا من التشكيلتين، قد ينحصر التنافس بين الغريمين اللدودين الأنصار والنجمة. والعبرة في من يملك النفس الأطول لخوض غمار البطولة بمرحلة ذهاب كاملة ثمّ ثلاث مراحل كاملة في كلّ من السداسيتين.

