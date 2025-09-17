أعلن وزير الاتصالات الإيراني، ستَّار هاشمي، عن نجاح اختبار قمر الاتصالات "ناهيد 2"، مؤكدًا أنّ جميع أنظمة القمر الفرعية خضعت للتجربة والتقييم بنجاح، في خطوة تُعدّ تقدمًا لافتًا في صناعة الفضاء وقطاع الاتصالات في البلاد.

وأوضح الوزير هاشمي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الحكومة اليوم، أن الهدف في المرحلة الجديدة هو تحويل صناعة الفضاء إلى صناعة عملية تخدم قطاع الاتصالات وتغطي المناطق النائية والمحرومة.

وأشار إلى أنه من أصل نحو عشرة آلاف قرية لم تصلها الخدمة سابقًا، تمّ خلال الفترة الأخيرة إيصال الإنترنت إلى ما يقارب ألفي قرية بجودة عالية، فيما يجري العمل على ربط القرى الواقعة في المناطق الوعرة وذات التضاريس الأكثر صعوبة، باستخدام الإنترنت الفضائي لخفض التكاليف وتحسين جودة الاتصال.

وقال هاشمي: "إن وزارة الاتصالات ملزمة بتأمين اتصال جميع القرى التي يزيد عدد سكانها على 20 أسرة بخدمة إنترنت ذات جودة مناسبة.



وأعلن الوزير هاشمي أن الوزارة تعمل على الاستفادة من قدرات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لما لذلك من دور في خفض التكاليف ورفع مستوى جودة الخدمة، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسرع ربط جميع المناطق النائية بشبكة اتصالات حديثة وفعالة.

