كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

في ذكرى جريمة "البيجر".. مسيرة في بيروت دعمًا للجرحى ومطالبة بمحاسبة "إسرائيل"

2025-09-17 19:04
ناشطون لبنانيون خلال مسيرة 17 أيلول في بيروت: لاحقوا "إسرائيل" قضائيًّا لمنع إفلاتها
طالب ناشطون لبنانيون خلال مسيرة جماهيرية في العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر 2025، بمحاسبة "إسرائيل" على الجرائم التي ارتكبتها بحق آلاف المدنيين اللبنانيين خلال مجزرة 17 أيلول/سبتمبر 2024 المعروفة بـ"تفجير أجهزة البيجر"، مؤكدين أنّ "العدالة الدولية هي السبيل لمنع إفلات تل أبيب من العقاب".

وطالب المنظمون في بيانهم الحكومة اللبنانية بإعداد ملف قانوني متكامل، بالاستعانة بخبرات محلية ودولية، لتقديم دعاوى ضدّ "إسرائيل" أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة، مشددين على أنّ "حماية المواطنين من التهديدات والاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة تُعدّ من أبسط واجبات الدولة".

وأشار البيان إلى أنّ "خبراء من الأمم المتحدة أكدوا أن ما ارتكبه الجيش "الإسرائيلي" يرقى إلى جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، عبر محاولات القتل الجماعي والترويع العشوائي".

كما شدّد المنظمون على أنّ "هذه المسيرة تأتي رفضًا لأي محاولة للتطبيع مع إسرائيل"، وتأكيدًا على "حق اللبنانيين في مقاضاة مرتكبي الجرائم"، لافتين إلى أنّ "المطالبة بالمحاسبة القضائية لا تتعارض مع أي مسار سياسي، بل تمثل استحقاقًا وطنيًّا وإنسانيًّا".

