ارتقى شهيدان إثر غارة شنّتها طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" على حيّ العسيرة في مدينة بعلبك في عدوان موصوف، مساء اليوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر 2025.

وزارة الصحة اللبنانية أكدت ارتقاء شهيدين في الغارة التي تأتي ضمن سياق العدوان المستمر على لبنان منذ ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ظلّ خروق متكرّرة طاولت المدنيين ومناطق سكنية آمنة.

وفي الجنوب، ألقى العدوّ قنبلة حارقة على منطقة "هورا" الواقعة بين بلدتي كفر كلا ودير ميماس، ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير في المنطقة، في وقت يواصل طيرانه المسيّر انتهاك السيادة اللبنانية، عبر تحليقه على علو منخفض فوق بلدة تفاحتا والجوار.

وقبل أيام، أصيب 12 مدنيًّا، بينهم 4 أطفال و7 نساء، في قصف مماثل استهدف مبنى في منطقة كسار زعتر غرب النبطية، ليُضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة من الانتهاكات التي ترسم ملامح مشروع صهيوني، لا يرى في حدود الإنسان والمواثيق أيّ اعتبار.

الكلمات المفتاحية