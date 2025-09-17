أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أنّ "مجزرة البيجر هي حجة، ووصمة عار في جبين كل أعداء فلسطين، وأعداء القضية الفلسطينية، وكل أعداء أحرار العالم".

وخلال الوقفة التضامنية في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة "البيجر"، شدّد النائب برو في تصريح لموقع "العهد" الإخباري على أنّ هذه الحادثة "أيقونة مدفوعة بالعيون ومدفوعة بأصابع الأيادي، مدفوعة بكل الجروح الموجودة. وهي حجة على كل العالم بأن الإنسان يستطيع أن يكون إلى جانب المظلوم في وجه الظالم حتى ولو كلّف هذا الأمر جزءًا من جسده".

