عين على العدو

عين على العدو

عقيد صهيوني: اتفاق "إسرائيل" مع الجولاني يفتح ممرًا إلى إيران

2025-09-18 11:49
قال رئيس السلطة السورية أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) مساء أمس إن سورية و"إسرائيل" تجريان مفاوضات لتجديد الاتفاق الأمني بين الجانبيْن.

وفي تعليق على هذا التصريح، أشار العقيد في الاحتياط "الاسرائيلي" ألون أفيتار صباح اليوم الخميس عبر إذاعة "103FM الإسرائيلية"، الى أن "التلميحات بدأت قبل عدة أسابيع، وهناك ضغط أميركي للتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر".

وأضاف: "نحن متفاجئون من نضوج الأمر، لكن ليس من المحادثات. هناك تقدم في المفاوضات بين سورية و"إسرائيل"، وفي صلب الموضوع تقف المطالبة السورية بالعودة إلى اتفاق فصل القوات من أيار/مايو 1974. الموقف "الإسرائيلي" تجاه سورية يجب أن يكون الحذر والحيطة". وأردف: "سيكون لنا هناك ممر للطيران، في الطريق إلى إيران".

وتطرّق أفيتار خلال حديثه إلى المناورة البرية في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "حماس في الأيام الأخيرة تدرس النوايا "الإسرائيلية" في مدينة غزة، وهي تدرك أن المناورة المكثفة تقترب". 

وأوضح أن لدى الحركة "قدرة ليست سيئة على السيطرة في مدينة غزة، سواء فوق الأرض أو تحتها". وقال إن "حماس تتحدث علنًا عن الأسرى كدروع بشرية، وتراقب من الجانب ولا تستطيع أن تغيّر حركة الفلسطينيين جنوبًا. "إسرائيل" تسيطر وتدير المحاور المؤدية جنوبًا، وكلما توغلنا أكثر إلى الداخل، كلما تحرك عدد أكبر من الفلسطينيين جنوبًا، والرحلة من مدينة غزة نحو الجنوب باهظة الثمن جدًا".

أبو محمد الجولاني إيران
