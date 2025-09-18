أظهرت معطيات جديدة صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في كيان الاحتلال، بمناسبة رأس السنة العبرية، أنّ عام 2024 شهد موجة هجرة متزايدة من الداخل المحتل، حيث غادر نحو 82.8 ألف شخص، مقابل 31.1 ألفًا فقط قدموا إليه كمهاجرين جدد.

ووفقًا للأرقام التي نشرتها هيئة البث الرسمية "كان"، فقد تراجعت وتيرة الهجرة إلى الكيان مقارنةً بالعام السابق، إذ استقبل في 2023 نحو 46 ألف مهاجر، بينما شهد هذا العام انخفاضًا ملحوظًا في عدد القادمين، يقابله ارتفاع واضح في أعداد المغادرين، الذين بلغ عددهم في 2024 أكثر من 82 ألفًا، مقارنة بـ 55.3 ألفًا في العام الماضي. وفي المقابل، عاد إلى الكيان 24.2 ألفًا فقط من "الإسرائيليين" الذين كانوا في الخارج، بانخفاض عن عدد العائدين في 2023 والبالغ 27.8 ألفًا.

المعطيات أشارت أيضًا إلى أن عدد السكان في كيان الاحتلال تجاوز عتبة 10 ملايين نسمة، حيث قُدّر عدد "الإسرائيليين" بحوالي 9.811 مليون نسمة، من بينهم نحو 7.707 مليون يهودي (يشكّلون 78.6٪ من مجموع السكان)، مقابل 2.104 مليون عربي (21.4٪)، في حين قُدّر عدد الأجانب المقيمين بنحو 260.9 ألف نسمة.

الكلمات المفتاحية