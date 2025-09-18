خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
‎الشيخ دعموش: لن نقبل أن تُنزع منّا قوتنا 
‎الشيخ دعموش: لن نقبل أن تُنزع منّا قوتنا 

2025-09-18 11:54
رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ الحكومة راهنت على وهم زرعه الأمريكي و"الإسرائيلي" ‏في عقولهم بأن المقاومة أصبحت ضعيفة، وأنه يمكنهم من خلال القرارات والضغوط والاعتداءات والتهديد بحرب مدمرة أن ‏يُخضوا المقاومة وأن يفرضوا عليها الاستسلام والانصياع لقراراتهم وللإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، إلا أنهم فوجئوا ‏بصلابة موقف المقاومة والثنائي الوطني، وفوجئوا أكثر بحجم الإصرار والتشبث بسلاحها من بيئة المقاومة، ولذلك تم تجميد ‏وكبح اندفاعة الحكومة لتخريب البلد.‏

وخلال لقاء علمائي أقيم في بيروت، شدد الشيخ دعموش على أنّ من يراهن على أن المقاومة يمكن أن تستسلم بالضغوط ‏والتهديدات، فهو واهم، ومن يراهن على ضعفها سيكون واهماً أكثر.‏

وتوجّه الشيخ دعموش للحكومة بالقول، لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش ‏وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين الاستقرار، وليس مواجهة الشعب اللبناني.‏

وأكد الشيخ دعموش أن الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على النقاش والحوار، ‏وأي طرح آخر يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته، لن نقبل به، والتذاكي والتشاطر في موضوع السلاح، لن ينطلي على ‏أحد.‏

وشدد الشيخ دعموش على أننا لن نقبل أن تنزع منا قوتنا وأهم خطوط الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا ‏و"إسرائيل"، ولن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش يسهل استباحته من الخارج والداخل.‏

واعتبر الشيخ دعموش أنّ العدوان الأمريكي المتمادي على لبنان وفي كل المنطقة، يؤكد أن المقاومة هي حاجة وطنية.‏
 

المقاومة الإسلامية الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشيخ علي دعموش
