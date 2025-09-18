نشر ما يُسمّى "المعهد الوطني لبحوث سياسات الصحة" في كيان الاحتلال، عبر ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمؤشرات جودة طب المجتمع لعام 2024"، تقريرًا يكشف الواقع الصحي والنفسي للسكان، في ظل تداعيات الحرب وتفاقم الأزمات الداخلية.

وبحسب ما نقلته القناة 12، سجّل التقرير ارتفاعًا مقلقًا في استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق بنسبة تقارب 4%، حيث بلغ المعدل 675 وصفة طبية لكل ألف مؤمَّن، مقارنة بـ650 وصفة في عام 2023، مع تسجيل قفزات واضحة في المناطق المتضررة من الحرب، لا سيّما في الشمال والجنوب.

وسُجّلت أعلى نسب الاستهلاك في "تل أبيب" (826 وصفة لكل ألف)، حيفا (816)، و"عيمك يزرعيل" (741)، إلى جانب ارتفاعات ملحوظة في "رحوفوت"، "رمات غان"، و"حولون". أمّا في النقب الغربي، الذي تعرّض لضربات مباشرة خلال عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد برزت زيادة حادة في استهلاك هذه الأدوية، ما يعكس حجم الأزمة النفسية في أوساط المستوطنين هناك.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في استهلاك أدوية النوم والمهدئات (بنسبة 0.5%)، إلا أن معدلات استخدامها بقيت مرتفعة، خصوصًا في حيفا، "حولون"، وعسقلان.

كما بيّن التقرير أن المستوطنات "الاسرائيليات" يستهلكن مضادات الاكتئاب بشكل يفوق الرجال بكثير (802 وصفة لكل ألف امرأة مقابل 529 لكل ألف رجل)، في حين يُسجّل استخدام أدوية النوم بمعدلات أكبر في الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.

