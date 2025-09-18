خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مسؤول صهيوني يقرّ: السلطات في الشمال بثّت اليأس والسكّان رفضوا العودة

عين على العدو

بسبب الحرب.. المستوطنون يعيشون على أدوية الاكتئاب 
عين على العدو

بسبب الحرب.. المستوطنون يعيشون على أدوية الاكتئاب 

2025-09-18 11:57
72

نشر  ما يُسمّى "المعهد الوطني لبحوث سياسات الصحة" في كيان الاحتلال، عبر ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمؤشرات جودة طب المجتمع لعام 2024"، تقريرًا يكشف الواقع الصحي والنفسي للسكان، في ظل تداعيات الحرب وتفاقم الأزمات الداخلية.

وبحسب ما نقلته القناة 12، سجّل التقرير ارتفاعًا مقلقًا في استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق بنسبة تقارب 4%، حيث بلغ المعدل 675 وصفة طبية لكل ألف مؤمَّن، مقارنة بـ650 وصفة في عام 2023، مع تسجيل قفزات واضحة في المناطق المتضررة من الحرب، لا سيّما في الشمال والجنوب.

وسُجّلت أعلى نسب الاستهلاك في "تل أبيب" (826 وصفة لكل ألف)، حيفا (816)، و"عيمك يزرعيل" (741)، إلى جانب ارتفاعات ملحوظة في "رحوفوت"، "رمات غان"، و"حولون". أمّا في النقب الغربي، الذي تعرّض لضربات مباشرة خلال عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد برزت زيادة حادة في استهلاك هذه الأدوية، ما يعكس حجم الأزمة النفسية في أوساط المستوطنين هناك.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في استهلاك أدوية النوم والمهدئات (بنسبة 0.5%)، إلا أن معدلات استخدامها بقيت مرتفعة، خصوصًا في حيفا، "حولون"، وعسقلان. 

كما بيّن التقرير أن المستوطنات "الاسرائيليات" يستهلكن مضادات الاكتئاب بشكل يفوق الرجال بكثير (802 وصفة لكل ألف امرأة مقابل 529 لكل ألف رجل)، في حين يُسجّل استخدام أدوية النوم بمعدلات أكبر في الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
جبهة الضفة هاجس المؤسسة الأمنية في كيان العدو
جبهة الضفة هاجس المؤسسة الأمنية في كيان العدو
عين على العدو منذ ساعة
مسؤول صهيوني يقرّ: السلطات في الشمال بثّت اليأس والسكّان رفضوا العودة
مسؤول صهيوني يقرّ: السلطات في الشمال بثّت اليأس والسكّان رفضوا العودة
عين على العدو منذ ساعتين
بسبب الحرب.. المستوطنون يعيشون على أدوية الاكتئاب 
بسبب الحرب.. المستوطنون يعيشون على أدوية الاكتئاب 
عين على العدو منذ ساعتين
عدد المغادرين من كيان الاحتلال يفوق عدد المهاجرين إليه
عدد المغادرين من كيان الاحتلال يفوق عدد المهاجرين إليه
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جبهة الضفة هاجس المؤسسة الأمنية في كيان العدو
جبهة الضفة هاجس المؤسسة الأمنية في كيان العدو
عين على العدو منذ ساعة
مسؤول صهيوني يقرّ: السلطات في الشمال بثّت اليأس والسكّان رفضوا العودة
مسؤول صهيوني يقرّ: السلطات في الشمال بثّت اليأس والسكّان رفضوا العودة
عين على العدو منذ ساعتين
بسبب الحرب.. المستوطنون يعيشون على أدوية الاكتئاب 
بسبب الحرب.. المستوطنون يعيشون على أدوية الاكتئاب 
عين على العدو منذ ساعتين
‎الشيخ دعموش: لن نقبل أن تُنزع منّا قوتنا 
‎الشيخ دعموش: لن نقبل أن تُنزع منّا قوتنا 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة