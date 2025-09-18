خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في ذكرى مجزرة اللاسلكي .. الشهيد جعفر الحسيني حكاية وطن بوجه العدوان

2025-09-18 12:16
على هذه الأرضِ ما زال الدمُ شاهدًا على وحشيّةِ عدوٍّ لا يعرفُ للرحمةِ طريقًا. ومن بين صفحاتِ الجراحِ التي كتبها لبنانُ، تلمعُ سيرةُ الشهيد جعفر الحسيني، الذي ارتقى بعدما حوَّل العدوُّ جهازَهُ اللاسلكيَّ إلى أداةِ غدرٍ وموتٍ.

جعفرُ ليس مجرّدَ اسمٍ في سجلِّ الشهداءِ، بل حكايةُ وطنٍ يواجهُ العدوانَ بالإصرارِ على الحياةِ، ويصنعُ من الدماءِ عهدًا جديدًا: أن تبقى رايةُ المقاومةِ مرفوعةً، مهما تعاظمتْ تضحياتُ هذا الشعبِ.
 

