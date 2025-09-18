Your browser does not support the video tag.

على هذه الأرضِ ما زال الدمُ شاهدًا على وحشيّةِ عدوٍّ لا يعرفُ للرحمةِ طريقًا. ومن بين صفحاتِ الجراحِ التي كتبها لبنانُ، تلمعُ سيرةُ الشهيد جعفر الحسيني، الذي ارتقى بعدما حوَّل العدوُّ جهازَهُ اللاسلكيَّ إلى أداةِ غدرٍ وموتٍ.

جعفرُ ليس مجرّدَ اسمٍ في سجلِّ الشهداءِ، بل حكايةُ وطنٍ يواجهُ العدوانَ بالإصرارِ على الحياةِ، ويصنعُ من الدماءِ عهدًا جديدًا: أن تبقى رايةُ المقاومةِ مرفوعةً، مهما تعاظمتْ تضحياتُ هذا الشعبِ.



