حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، اليوم الخميس (18 أيلول 2025)، من أن "مستشفيات غزة التي تعاني أساسًا من الضغط باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول، ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية"، وذلك بعد توسيع الهجوم البري "الإسرائيلي" على شمال القطاع. وطالب غبرييسوس بـ"وضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية".

وأكّد، في منشور على منصة "إكس"، أن "التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، تدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أطلقت في وقت سابق مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة في محافظة غزّة.

وحذّرت الوزارة من كارثة إنسانية تهدّد حياة آلاف المرضى والجرحى في المحافظة.





