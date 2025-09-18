تسلّم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعوة رسمية من اللجنة التحضيرية لمراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، لحضور اللقاء العلمائي الجامع الذي سيُعقد في الثاني من تشرين الأول المقبل.

الوفد الزائر ضمّ الشيخ حسين غبريس، الشيخ ماهر مزهر، والشيخ ناجي حمادة، الذين أكّدوا أنّ اللقاء سيكون وطنيًا بامتياز، جامعًا لعلماء من مختلف الطوائف، تأكيدًا على مكانة الشهيدين كرمزين للوطن والمستضعفين في العالم.

وفي تصريح له، أشار الشيخ مزهر إلى أن سماحة السيد الأقدس "كان صوتًا لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ اللقاء سيُبرز التمسّك بخيار المقاومة وسلاحها كعنوان للتحرير والوحدة، رغم الاختلافات.

من جهته، شدّد الشيخ حمادة على أن~ الملتقى سيُجسّد رؤية الشهيدين في الدعوة إلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك، مؤكدًا أنّ الذكرى "محطة جامعة، لا تفرّق بين طائفة وأخرى بل تعزز الثوابت الوطنية".

