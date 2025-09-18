خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حب الله: تقترب نهاية الظالم عندما يُكْثِر من غيّه وتوحّشه 

فلسطين

فلسطين

عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف

2025-09-18 16:43
22

أعادت كتائب القسام نشر كلمة لقائد هيئة أركان القسام الشهيد الحاج محمد الضيف "أبي خالد"، وذلك بعد عملية معبر الكرامة التي أدت إلى مقتل جنديين من جيش الاحتلال الصهيوني.

ومما جاء في كلام الشهيد الضيف في الفيديو المنشور في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023: "ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو فلسطين، ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

وقد نُفذّت عملية معبر الكرامة، عصر الخميس 18/9/2025، حيث شملت إطلاق نار وطعنًا عند معبر الكرامة الحدودي الفاصل بين الأردن وفلسطين المحتلة.

الكلمات المفتاحية
كتائب القسام محمد الضيف
إقرأ المزيد
المزيد
عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف
عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف
فلسطين منذ ساعة
منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
فلسطين منذ 5 ساعات
713 يومًا من العدوان على غزة..  تفاقم معاناة النزوح ومجاعة قاسية
713 يومًا من العدوان على غزة..  تفاقم معاناة النزوح ومجاعة قاسية
فلسطين منذ 6 ساعات
غزة تحترق..  الاحتلال يكثف غاراته لإجبار الأهالي على الإخلاء
غزة تحترق..  الاحتلال يكثف غاراته لإجبار الأهالي على الإخلاء
فلسطين منذ يومين
مقالات مرتبطة
عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف
عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف
فلسطين منذ ساعة
كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها دبابة
كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها دبابة "ميركافا" وسط جباليا شمال قطاع غزة
فلسطين منذ أسبوع
كتائب القسام تتبنى عملية
كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة
فلسطين 2025-09-09
أسير صهيوني: نحن أسرى لدى حكومتنا.. واحتلال غزة يعني قتلنا
أسير صهيوني: نحن أسرى لدى حكومتنا.. واحتلال غزة يعني قتلنا
فلسطين 2025-09-05
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة