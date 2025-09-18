Your browser does not support the video tag.

أعادت كتائب القسام نشر كلمة لقائد هيئة أركان القسام الشهيد الحاج محمد الضيف "أبي خالد"، وذلك بعد عملية معبر الكرامة التي أدت إلى مقتل جنديين من جيش الاحتلال الصهيوني.

ومما جاء في كلام الشهيد الضيف في الفيديو المنشور في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023: "ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدًا نحو فلسطين، ولا تجعلوا قيودًا ولا حدودًا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

وقد نُفذّت عملية معبر الكرامة، عصر الخميس 18/9/2025، حيث شملت إطلاق نار وطعنًا عند معبر الكرامة الحدودي الفاصل بين الأردن وفلسطين المحتلة.

