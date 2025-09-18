أكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله؛ النائب السابق حسن حب الله، أنّ "الأمر الآن بعد اتفاق وقف النار هو بيد الحكومة اللبنانية، وهي المسؤولة عن ضبط الأمن والانسحاب "‏الإسرائيلي" وإطلاق الأسرى، طبعًا وبدء مرحلة الإعمار".

وذكَّر حب الله، خلال لقائه وفد جمعية "كي لا ننسى مجازر صبرا وشاتيلا" الأممي الذي يزور لبنان‎، بأنّ ""إسرائيل" هي من طلبت وقف إطلاق النار ومن خلفها الأميركيون، ووعدوا بأنّ الحرب على غزة ستتوقّف، ‏وكل هذا كان يحصل بضغوط داخلية وخارجية"، مضيفًا: "هذا الأمر لم يحدث! هناك اعتداءات وخروقات برية ‏وبحرية وجوية وقتل للأبرياء، وبرغم كل ذلك تُطالَب المقاومة بتسليم سلاحها‎".

وقال: "وافقنا على ما وافقت عليه الحكومة اللبنانية، لكنّ الكيان "الإسرائيلي" ‏لم يلتزم، والحكومة مسؤولة تمامًا عن الخروقات والتنصّل من التزامات العدو‎. نحن قلنا كلمتنا بأنّ المقاومة طبّقت ما عليها، وعلى العدو أنْ يطبّق ما عليه".

وتابع قوله: "تعرّضنا للعدوان في أيلول الماضي، لهجمة شرسة ولعدوان غادر، استُشهد لنا قادة عسكريون، وقدّمنا أميننا العام على ‏مذبح الحرية، وشهداء على طريق القدس‎. نحن نفدي فلسطين وشعب فلسطين بأرواحنا".

كما أشار إلى أنّ "القتال استمرّ لمدة 60 يومًا على جبهة الجنوب، ولم تستطع ألوية ‏العدو وآلته العسكرية وكل دعمه الأميركي والغربي من التقدّم إلى الحافة الأمامية، فضلًا عن الوصول إلى ‏الليطاني".

وتحدّث حب الله عن حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، فأكّد أنّ "الآلة العسكرية في غزة، برغم كل حرب الإبادة والتجويع ‏التي تنفّذها على مدار عامين، فإنّ السردية الفلسطينية هي التي انتصرت في غزة"، ‏داعيًا إلى "تطويرها لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلِّل، وتوثيق المجازر والأحداث فلسطينيًّا لإيصال معاناة الشعب ‏الفلسطيني إلى كل فضاء العالم الخارجي‎".

وبيّن أنّ "دماء الأطفال في غزة كشفت زيف الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان، وكشفت القناع عن كل ‏المتعاملين والصامتين والمتزمّتين من الأنظمة العربية والإسلامية‎"، فـ"الكل شهد ويشهد يوميًّا، وعلى مدار الساعة، مجازر الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال والنساء ‏والعُجَّز، وهم يُقتَلون أمام الرأي العام العالمي وأمام شاشات التلفزة لدفع أبناء غزة إلى الاستسلام والتهجير ورفع ‏الراية البيضاء‎"، بحسب حب الله.

ولفت الانتباه إلى أنّه "على مدار سنتين من التدمير الممنهج للبُنى التحتية والأبراج والمؤسّسات التربوية والصحية، وسياسة التجويع التي ‏قضت على مئات الأطفال، لم يتوقّف الإجرام الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأميركية عن مطالبة المقاومة ‏في غزة بتسليم سلاحها حتى ينقضّوا عليها كما فعلوا في مجازر صبرا وشاتيلا"، جازمًا بأنّ "هذا الأمر لن يحصل؛ لأنّ إرادة ‏أهلنا أقوى من كل جبروتهم‎".

ورأى حب الله أنّه "عندما يُكْثِر الظالم من غيّه وغطرسته وتوحّشه، فإنّه يسقط وتقترب نهايته، فهذه هي سنّة الله"، مبيِّنًا أنّ "الإجرام الصهيوني لم يوفّر المدر والحجر‎".

وختم حب الله حديثه بالقول: "نحن خُضنا الحرب في السابع من أكتوبر من أجل وقف العدوان على غزة، حتى إنّنا أبلغنا كل ‏الوسطاء بهذا الأمر، فالعدو لا يستطيع أنْ يرى مقاومة أو أيّ قوة في جواره‎".

الكلمات المفتاحية