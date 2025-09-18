خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الحاج حمد من المكان المهدّد بالقصف في كفرتبنيت: تهديدات العدو "الإسرائيلي" لا تُهيبنا

2025-09-18 18:10
قال الحاج محمود حمد، أحد فعاليات بلدة كفرتبنيت، إنّ "الرسالة من كفرتبنيت هي أنّه مهما كانت التهديدات ومهما كان التصعيد العسكري "الإسرائيلي" لأبناء الجنوب عامة أو لبنان بالعموم وأهالي البلدات الجنوبية خاصة، هو لا يهيبنا".

وأضاف الحاج حمد، في حديث إلى موقع العهد، على مقربة من المكان الذي هدّد العدو "الإسرائيلي" بقصفه، أنّه "برغم ما حصل في الحرب من غارات وتهديد وقصف فإنّ شعبنا أبى إلّا أنْ يحتضن المقاومة احتضانًا شديدًا كاحتضان الطفل لأمّه".

