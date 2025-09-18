خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عدوان صهيوني واسع على أماكن سكنية جنوبًا.. وسلام يكتفي بمناشدة رُعاة وقف النار

فلسطين

قيادة القسام للاحتلال: أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافَ الكمائن والعبوات بغزة
فلسطين

قيادة القسام للاحتلال: أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافَ الكمائن والعبوات بغزة

2025-09-18 18:57
قيادة القسام: لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت
78

أكدت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الخميس 18/9/2025، أن مدينة غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها أعدت جيشًا من الاستشهاديين وآلاف العبوات والكمائن لجنوده.

وقالت قيادة الكتائب في تصريح: "نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية، إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأضافت "لقد أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافًا من الكمائن والعبوات الهندسية، وستكون غزة مقبرةً لجنودكم". 

كما توعدت قيادة كتائب القسام الاحتلال قائلة: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادًا إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافًا مميزة لمجاهدينا وسببًا لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

وتابعت: "إن أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍّ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعًا كمصير (رون أراد)".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي كتائب القسام الجيش الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
قيادة القسام للاحتلال: أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافَ الكمائن والعبوات بغزة
قيادة القسام للاحتلال: أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافَ الكمائن والعبوات بغزة
فلسطين منذ ساعتين
عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف
عقب عملية معبر الكرامة.. القسام تعيد نشر كلمة للشهيد القائد الضيف
فلسطين منذ 4 ساعات
منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
فلسطين منذ 9 ساعات
713 يومًا من العدوان على غزة..  تفاقم معاناة النزوح ومجاعة قاسية
713 يومًا من العدوان على غزة..  تفاقم معاناة النزوح ومجاعة قاسية
فلسطين منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
لبنان منذ ساعة
السيد الحوثي:مخرجات قمة الدوحة الهابطة شجعت العدو
السيد الحوثي:مخرجات قمة الدوحة الهابطة شجعت العدو "الإسرائيلي" على استباحة قطر وغيرها
عربي ودولي منذ ساعتين
قيادة القسام للاحتلال: أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافَ الكمائن والعبوات بغزة
قيادة القسام للاحتلال: أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافَ الكمائن والعبوات بغزة
فلسطين منذ ساعتين
 المقاومة هي الوطن مقابل الهيمنة والاحتلال
 المقاومة هي الوطن مقابل الهيمنة والاحتلال
مقالات منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة