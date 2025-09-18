خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الجيش: استمرار اعتداءات العدو سيعرقل تنفيذ خطتنا ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني
لبنان

الجيش: استمرار اعتداءات العدو سيعرقل تنفيذ خطتنا ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني

2025-09-18 19:19
70

 

أشارت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، إلى أنّ "العدو "الإسرائيلي" يواصل خروقاته التي فاق عددها 4500 خرقًا منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، عقب عدوانه الأخير على لبنان في العام 2024".

وأوضحت: "في هذا الإطار، يستمر العدو "الإسرائيلي" في اعتداءاته على المواطنين وآخرها استهداف عدد من القرى الجنوبية اليوم، بالإضافة إلى المدنيين في عدة مناطق آهلة، ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى"، مضيفة: "يتزامن ذلك مع خروقاته المتمادية للسيادة اللبنانية برًّا وبحرًا وجوًّا، وارتكاباته المستمرة ضد سكان القرى الحدودية، بما في ذلك إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل".

وأعلنت قيادة الجيش أنّ "هذه الاعتداءات والخروقات تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني".

إلى ذلك، كشفت أنّه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصّة على جهاز تجسس مموّه كان العدو "الإسرائيلي" قد وضعه في منطقة اللبونة- صور، وعملت على تفكيكه، فيما تُتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل".

الكيان الصهيوني الجيش اللبناني الجنوب
