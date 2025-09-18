قالت بلدية ميس الجبل في بيان "عدوان جديد ومستمر يستهدف أمننا وحياتنا وإرادتنا بالبقاء والصمود، عدوان جبان وجريمة موصوفة استهدفت عصر اليوم (الخميس 18/9/2025) منزلين في مدينة ميس الجبل، وتسببت بأضرار كبيرة بالإضافة لجرح أحد العمال وحدوث حالات إخلاء مؤقتة لعشرات العائلات والأطفال والنساء وكبار السن والعجزة".

وأضافت: "إننا بقدر تمسكنا بأرضنا وتعلقنا بترابنا المقدس، نضع هذا الاعتداء المستمر والمتمادي في عهدة السلطات اللبنانية الرسمية وكلِّ مدّعي السيادة والدبلوماسية خيارًا لرد الاعتداءات، وأيضًا نضعه في عهدة المبعوثين والوفود الأجنبية والدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار الذي لم يُطبّق إلاّ من قبل لبنان، فالاستنكار أو الإدانة وحدها لم تعد كافية إن لم تقترن بأفعال وطنية جادة أو قرارات دولية ملزِمة ورادعة للمعتدين. فإلى متى ستبقى هذه العربدة "الإسرائيلية" مستمرة؟"

تابعت: "إن هذه الخروقات اليومية والاعتداءات المتكرّرة وآخرها ما حصل اليوم، لن تثنينا عن متابعة جهدنا بالوقوف إلى جانب أهالي مدينتنا ميس الجبل وأبنائها الكرام؛ لأنهم بحق أهل للصمود والعزة والرفعة والإباء".

وبيَّنت أن أطقمها المختصة، باشرت "العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير في حيّ القندولي وعلى طريق ميس الجبل محيبيب، وفتح الطرقات وتنظيفها باستخدام آليات البلدية والجرافة الجديدة التي تحمل اسم "باقون (١)"، فهذا اسمها وفعلها ولهذا السبب أوجدت..".

وختمت بلدية ميس الجبل بيانها بالقول: "لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والتحية لأبنائنا الأعزاء في الدفاع المدني اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، على جهودهم معنا في تأمين السلامة العامة وتحويل السير وإبلاغ الأهالي، وعمليات الإخلاء المؤقت لكبار السن والأطفال وتنظيف الشوارع".

