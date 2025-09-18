خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
لبنان

بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير

2025-09-18 19:53
69

قالت بلدية ميس الجبل في بيان "عدوان جديد ومستمر يستهدف أمننا وحياتنا وإرادتنا بالبقاء والصمود، عدوان جبان وجريمة موصوفة استهدفت عصر اليوم (الخميس 18/9/2025) منزلين في مدينة ميس الجبل، وتسببت بأضرار كبيرة بالإضافة لجرح أحد العمال وحدوث حالات إخلاء مؤقتة لعشرات العائلات والأطفال والنساء وكبار السن والعجزة".

وأضافت: "إننا بقدر تمسكنا بأرضنا وتعلقنا بترابنا المقدس، نضع هذا الاعتداء المستمر والمتمادي في عهدة السلطات اللبنانية الرسمية وكلِّ  مدّعي السيادة والدبلوماسية خيارًا لرد الاعتداءات، وأيضًا نضعه في عهدة المبعوثين والوفود الأجنبية والدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار الذي لم يُطبّق إلاّ من قبل لبنان، فالاستنكار أو الإدانة وحدها لم تعد كافية إن لم تقترن بأفعال وطنية جادة أو قرارات دولية ملزِمة ورادعة للمعتدين. فإلى متى ستبقى هذه العربدة "الإسرائيلية" مستمرة؟"

تابعت: "إن هذه الخروقات اليومية والاعتداءات المتكرّرة وآخرها ما حصل اليوم، لن تثنينا عن متابعة جهدنا بالوقوف إلى جانب أهالي مدينتنا ميس الجبل وأبنائها الكرام؛ لأنهم بحق أهل للصمود والعزة والرفعة والإباء".

وبيَّنت أن أطقمها المختصة، باشرت "العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير في حيّ القندولي وعلى طريق ميس الجبل محيبيب، وفتح الطرقات وتنظيفها باستخدام آليات البلدية والجرافة الجديدة التي تحمل اسم "باقون (١)"، فهذا اسمها وفعلها ولهذا السبب أوجدت..".

وختمت بلدية ميس الجبل بيانها بالقول: "لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والتحية لأبنائنا الأعزاء في الدفاع المدني اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، على جهودهم معنا في تأمين السلامة العامة وتحويل السير وإبلاغ الأهالي، وعمليات الإخلاء المؤقت لكبار السن والأطفال وتنظيف الشوارع".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب ميس الجبل الجيش الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع الشهيد كمال نصر الدين رعد في بعلبك
تشييع الشهيد كمال نصر الدين رعد في بعلبك
لبنان منذ 31 دقيقة
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو "الإسرائيلي" على الوطن بالخنوع وغض النظر
لبنان منذ 53 دقيقة
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي "إسرائيلي" في العدوان
لبنان منذ ساعة
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو "الإسرائيلي" على الوطن بالخنوع وغض النظر
لبنان منذ 53 دقيقة
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي "إسرائيلي" في العدوان
لبنان منذ ساعة
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
لبنان منذ ساعة
الجيش: استمرار اعتداءات العدو سيعرقل تنفيذ خطتنا ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني
الجيش: استمرار اعتداءات العدو سيعرقل تنفيذ خطتنا ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة