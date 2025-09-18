خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو "الإسرائيلي" على الوطن بالخنوع وغض النظر

لبنان

فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي
لبنان

فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي "إسرائيلي" في العدوان

2025-09-18 19:59
عضو كتلة الوفاء للمقاومة: فلتتخذْ الحكومة موقفًا يُوقف مسلسل امتهان الكرامة الوطنية واستباحة السيادة.
70

 

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسن فضل الله، أنّ "العدوان "الإسرائيلي" المتجدّد على قرى الجنوب لن يدفع شعبنا إلى الخضوع والتخلّي عن أرضه"، بل سيزيده "تمسُّكًا بقناعاته وخياراته ونهج المقاومة". 

واعتبر النائب فضل الله، في بيان تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "لبنان دولةً وشعبًا لم يعودا بحاجة إلى دليل إضافي على أنّه لا توجد أيّ ضمانات دولية أو دبلوماسية لكبح الإرهاب "الإسرائيلي" الذي يروّع الأهالي ويقتل الناس ويدمّر الممتلكات".

وإذ شدّد على أنّ "التعويل على المناشدات الرسمية لرُعاة اتفاق وقف النار هو صرخة في وادٍ سحيق لن يسمعها أحد"، طالب الدولة بـ"حسم خيارها الوطني وإعادة النظر في رهانات بعض من فيها، والتي لم يحصد منها لبنان سوى مزيد من الإملاءات الخارجية".

ونبّه إلى أنّ "التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي "إسرائيلي" في العدوان".

كما دعا النائب فضل الله الدولة وأداتها التنفيذية؛ أيْ الحكومة، إلى "اتخاذ موقف وطني عملي ينسجم مع تطلُّعات شعبها بوقف مسلسل امتهان الكرامة الوطنية واستباحة السيادة، وحزم قرارها لجهة التصدّي للعدوان بكل الوسائل الممكنة". 

وذكَّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة بأنّ "لديها منها الكثير متى قرّرت التصرُّف كحكومة مسؤولة عن شعبها وملتزمة حماية السيادة".

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية حسن فضل الله المقاومة الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع الشهيد كمال نصر الدين رعد في بعلبك
تشييع الشهيد كمال نصر الدين رعد في بعلبك
لبنان منذ 31 دقيقة
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو "الإسرائيلي" على الوطن بالخنوع وغض النظر
لبنان منذ 53 دقيقة
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي "إسرائيلي" في العدوان
لبنان منذ ساعة
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد كمال نصر الدين رعد في بعلبك
تشييع الشهيد كمال نصر الدين رعد في بعلبك
لبنان منذ 31 دقيقة
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو
وزير الصحة: لا يمكن مواجهة خطورة العدو "الإسرائيلي" على الوطن بالخنوع وغض النظر
لبنان منذ 53 دقيقة
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي
فضل الله: التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي "إسرائيلي" في العدوان
لبنان منذ ساعة
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
بلدية ميس الجبل: باشرنا العمل بشكل فوري وسريع لإزالة آثار الاعتداء الأخير
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة