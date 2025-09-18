خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السيد فيصل شكر: المسيرة ماضية بإرادة المجاهدين
لبنان

2025-09-18 21:51
أكّد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، أنّ "المقاومة ومنذ مراحلها الأولى تعرضت لضربات قاسية، ظنّ الأعداء أنها ستكون كفيلة بإنهاء وجودها، لكنهم خابوا، فالمقاومة نهضت من تحت الركام، واستمرت بقوة وثبات".

كلام السيد شكر جاء خلال تنظيم فرع العلاقات في القطاع الثامن لحزب الله، بالتعاون مع شعبة حام، لقاءً سياسيًا في حسينية بلدة حام في أجواء إحياء ذكرى مجزرة "البيجر"، حضره نائب مسؤول منطقة البقاع السيد شكر، مسؤول القطاع عباس مظلوم، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، إلى جانب حضور شعبي من الإخوة والأخوات، في حين افتُتح اللقاء بتلاوة عطرة من القرآن الكريم قدّمها الأخ محمد إبراهيم.

وأضاف السيد شكر: "لو لم نكن على حق، لما بقي منّا أحد. إخوتنا صمدوا على مدى 66 يومًا من المعركة، وما زالوا صامدين في وجه التحديات".

وشدد على أنّ "من يظن أن المقاومة انتهت فهو أحمق، ومن يعتقد أنه قادر على إنهائها فهو واهم".

وختم السيد شكر كلمته بالتأكيد على أنّ "هذه المسيرة ماضية بإرادة المجاهدين، وتحت رعاية صاحب العصر والزمان (عج)، وكل ما نسمعه من تهويل ليس إلا جعجعة بلا طحين".

