الرئيس بري: لترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية
الرئيس بري: لترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية" التي تستهدف لبنان 

2025-09-18 22:23
32

أكد رئيس مجلس النواب؛ الأستاذ نبيه بري، أن الاعتداءات "الإسرائيلية" مساء اليوم الخميس (18/9/2025) على القرى الآمنة في جنوب لبنان في الشهابية وبرج قلاويه وأطراف النبطية الفوقا وكفر تبنيت وميس الجبل ومساء أمس في مدينة بعلبك، متزامنة مع الاستهداف اليومي للمنازل في القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفر كلا وعيترون ويارون تتجاوز في طبيعتها كونها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي بلغت وفقًا لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرق، لتبلغ مستوى العدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني؛ إنفاذًا للقرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان بشكل تام، وهو يستكمل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار". 

وأضاف الرئيس بري: "مجددًا نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية؛ للمسارعة باتّخاذ الإجراءات الفورية وإرغام "إسرائيل" ومستوياتها السياسية والعسكرية على وقف اعتداءاتها فورًا".
 
وختم الرئيس بري قائلاً: "هذا العدوان قبل أي شيء هو مناسبة للبنانيين؛ كلّ اللبنانيين بكافة مستوياتهم، للعمل من أجل ترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية" التي تستهدف لبنان كلّ لبنان".

